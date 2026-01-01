首位穆斯林紐約市長 曼達尼手按《古蘭經》宣誓就職創首例

2026年1月1日，美國紐約市長當選人曼達尼（中）在已廢棄的市政廳地鐵站宣誓就職，並將左手放在妻子手持的兩本《古蘭經》上。美聯社



美國紐約市長當選人曼達尼週四（1/1）凌晨宣誓就職，年僅34歲的他不只是紐約史上最年輕的市政首長，還是首位穆斯林市長，他在宣誓時將左手放在《古蘭經》上，成為外界矚目的焦點。

這場私人就職儀式是由曼達尼（Zohran Mamdani）的政治盟友、紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）主持，地點位於舊的「市政廳站」，這是紐約市最早的地鐵站之一。

曼達尼在簡短的就職演說中表示，這座老地鐵站「證明了公共交通對我們城市的活力、健康和歷史傳承的重要性」，並宣布前國家安全顧問佛林（Mike Flynn）為紐約市新任的運輸局長，隨後向在場的來賓致謝，離開會場。

韓聯社認為，曼達尼選擇在廢棄的地鐵站宣誓就職，被外界解讀為其對勞動群體的重視。這點也符合他作為「民主社會主義者」向支持者所做的承諾，例如免費的城市公車、學齡前兒童教育免學費，以及凍漲租金。

值得注意的是，當曼達尼宣誓就職時，其左手放在妻子杜瓦吉（Rama Duwaji）手裡的《古蘭經》上，與大多數美國公職人員宣誓時手按《聖經》的慣例截然不同，創下首例。

曼達尼將於美東時間下午1時（台灣時間2日凌晨2時）在市政廳再次宣示就職，屆時將由美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）主持儀式，接替前任市長亞當斯（Eric Adams）。隨後，市長辦公室將在百老匯舉行盛大的慶祝活動，預計將有4萬人參加。

《紐約時報》透露，兩場就職典禮使用的兩本《古蘭經》，一本屬於他的祖父，另一本則是從紐約公共圖書館出借的《古蘭經》，其原屬於非洲拉丁裔作家暨史學者向柏格（Arturo Schomburg），此舉意在展現「進步城市」紐約的宗教、種族和族群多樣性。

曼達尼在烏干達出生，曾在南非生活，並在7歲時隨家人移民紐約。他的勝選與川普政府的反移民政策形成鮮明對比。

