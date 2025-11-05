首位穆斯林紐約市長！34歲曼達尼無懸念獲勝 自稱「川普最可怕噩夢」

紐約市長選舉，被視為是激進左派的紐約州眾議員曼達尼，無懸念獲勝。

被視為極左派的民主黨籍紐約州眾議員，紐約市長候選人曼達尼，在11月4日的紐約市長選舉中，遙遙領先其他候選人，無懸念當選紐約市長。34歲的曼達尼，成為紐約開埠以來，第一位穆斯林市長，也是近百年以來最年輕的紐約市市長。（葉柏毅報導）

曼達尼在競選紐約市長的過程當中，提出許多激進左派政策，美國總統川普聲稱，曼達尼「就是共產黨」，並且說如果曼達尼當選，聯邦政府就不會撥款給紐約市，「反正也是浪費錢」。但不管川普如何阻撓，都擋不住多數紐約市民，特別是年輕人，投票給曼達尼。由此可見川普在自己的家鄉，影響力十分薄弱。

廣告 廣告

曼達尼1991年出生在非洲烏干達，父母是印度裔政治學者，母親則是電影製片人。曼達尼一家，在他7歲時移民美國。曼達尼長期在多元族裔的環境中成長，促使他特別關注社會正義及反殖民等議題。

6個月前，曼達尼還名不見經傳，不過，他靠著網路社群，集結了越來越多的支持者，配合大量政見影片，以及各選區的草根式積極動員，讓他成功切割了民主黨建制派，也為自己贏得了一大票年輕選民，在初選時，意外輕鬆擊敗了老政客古莫與亞當斯。曼達尼的清新形象，也許就是吸引選民，特別是年輕選民，投給他的主要原因。而曼達尼當選紐約市長，也給未來的美國政壇，投下了一顆震撼彈。