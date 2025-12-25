首位美籍教宗主持耶誕彌撒！良十四世批「扭曲經濟」視人為商品

〔編譯陳成良／綜合報導〕天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)24日晚間在梵蒂岡主持了他上任以來的首場耶誕子夜彌撒。這位史上首位美國籍教宗在講道中發出嚴厲警語，批評當今「扭曲的經濟」體系，導致人類被視為單純的商品對待。此外，針對仍在持續的俄烏戰火，教宗也對俄羅斯方面顯然拒絕了耶誕節停火的請求，公開表達「深感遺憾」。

據《衛報》報導，70歲的良十四世在聖伯多祿大殿(St Peter's Basilica)主持這場約有6000名信徒參與的隆重儀式。他在彌撒前特別前往聖伯多祿廣場，向冒雨透過戶外螢幕觀禮的5000名群眾致意，展現親民一面。他在講道中強調，耶誕節是「信仰、慈善與希望」的盛宴，並引用耶穌誕生於馬廄的故事，提醒世人若拒絕幫助窮人與陌生人，無異於拒絕上帝本身。

批把人當商品 籲善待移民與窮人

良十四世在講道中直言：「當扭曲的經濟引導我們將人類視為單純的商品時，上帝變得像我們一樣，揭示了每個人無限的尊嚴。」他強調，地球上若沒有人類的容身之處，就沒有上帝的容身之處，「拒絕其一就是拒絕另一個」。報導分析，良十四世將關懷移民與窮人作為其任期初期的核心主題，這也延續了今年4月逝世的前教宗方濟各(Pope Francis)的路線，同時也隱晦地批評了美國總統川普具爭議性的移民政策。

針對國際局勢，良十四世23日在羅馬附近的岡多福堡(Castel Gandolfo)寓所向媒體表示，他呼籲全球在耶誕節期間實施停火，但對於俄羅斯似乎拒絕了在烏克蘭停火的要求感到「極度悲傷」。他再次呼籲所有善意之人，至少在救主誕生的節日這一天，尊重和平。

風格較前任溫和的良十四世，此次特意延後子夜彌撒時間。他也恢復已故教宗若望保祿二世時期的傳統，於25日耶誕當天加開一場彌撒，並將在隨後發表「致全城與全球」(Urbi et Orbi)文告，預計將對全球衝突發出和平呼籲。此外，2025年聖誕節也象徵天主教會25年一度的「禧年」(Jubilee)正式落幕。

