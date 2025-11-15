首位華人女星得獎！楊紫瓊將獲頒柏林影展「終身成就金熊獎」
【緯來新聞網】2026年柏林國際影展將於2月12日盛大開幕，主辦單位宣布，影展最高榮譽「終身成就金熊獎」將由國際影壇知名華裔女星楊紫瓊獲得肯定，表彰她長年在電影領域的傑出貢獻，成為焦點人物之一。
楊紫瓊將獲頒柏林影展「終身成就金熊獎」。（圖／翻攝IG）
柏林影展官方IG發文表示：「令人驚嘆的奧斯卡得主楊紫瓊，將於2026年2月12日柏林影展開幕式上，獲頒柏林影展最高榮譽「金熊獎」，從《007》系列與《臥虎藏龍》，到《媽的多重宇宙》與《Wicked》，她無畏的藝術創作啟發了無數世代。楊紫瓊被譽為當代最具影響力與多樣性的演員之一。她橫跨四十年、多洲際的演藝生涯，為國際電影留下深遠影響。」
楊紫瓊也對此回應表示：「柏林在我心中一直有特殊地位。這是最早全力支持我作品的影展之一。多年後能以自身電影旅程獲得肯定，意義重大。」金熊獎歷來得主皆為影壇重要人物，包括英國女星海倫．米蘭、美國名導馬丁．史柯西斯、奧斯卡影后梅莉．史翠普，以及史蒂芬．史匹柏與蒂妲．史雲頓等人。
楊紫瓊自1980年代末起步影壇，早年憑動作電影嶄露頭角，代表作如《阿金對阿鬼》、《臥虎藏龍》等，並以《媽的多重宇宙》勇奪奧斯卡影后，成為史上首位亞洲面孔的影后。她曾在1999年擔任柏林影展主競賽單元評審，目前正為新作《魔法壞女巫：第二部》進行宣傳。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷閃兵遭起訴！賈靜雯在中國拍戲「驚人狀態曝光」 微博發文了
演藝圈閃兵風波持續延燒，涉案藝人名單越滾越大。今（14）日再追加起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等共12名藝人，震撼演藝圈。對此修杰楷妻子賈靜雯人在廈門拍攝陸劇《紫色大麗花》，今天也照常發文分享殺青的消息，真實狀態流出。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大
南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」姊妹淘 ・ 1 天前
義大利披薩店老闆PO網公審！爆粗口罵16台灣觀光客「只點5份披薩」
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日因不滿店裡的16位台灣遊客只點了5份披薩，直接在顧客面前拍影片，並大聲的用義大利語言嘲諷謾罵對方，將該影片發到自己店家的IG上。影片中一群台灣人平均三人吃一份大披薩，還笑的很開心向鏡頭打招呼，甚至比讚表示食物好吃，但不知道老闆在拍影片諷刺他們。消息一出，立刻引發許多台灣網友批評。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
趙薇消失3年突曬照！對比昔「1狀態」網看傻
娛樂中心／王靖慈報導中國女星趙薇因1997年在電視劇《還珠格格》中飾演「小燕子」一角而迅速走紅，隨後演藝事業一路順遂。卻在2021年捲入「債務」與「親日」風波被中國官方點名為「劣跡藝人」，相關作品也遭全面下架，自此行蹤成謎，甚至一度被傳罹患胃癌離世的消息。近日趙薇悄然更新個人社群平台，近況曝光後，再次引發粉絲熱烈討論。民視 ・ 3 天前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉 網嗨喊：報應
大陸當紅女星趙露思近期憑藉戲劇《許我耀眼》人氣再攀高峰，戲劇與商業邀約接踵而至。先前她遭經紀公司壓榨與霸凌造成嚴重病倒一年，然而復原後近日舉辦不僅發行英文單曲更舉辦大型生日會回歸，足足有20萬人瘋搶票，讓她逆襲成功，反觀與她先前鬧翻、鬧出「天價解約金」風波前經紀公司「天津銀河酷娛」如今竟爆出經營不善、瀕臨倒閉的消息。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會 「希雪夫婦」再度合體
【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過緯來新聞網 ・ 4 小時前
范姜離婚賠償金多少合理？ 前輩陳美鳳說話了
近期粿王不倫戀遭范姜彥豐求取賠償金，當年她花四年打跨海離婚官司，還付出千萬和解金，身心俱疲，今被問到范姜堅持求償一事，她頗能理解說：「當事人可以能會覺得要安撫心裡的感受，不是這樣就算了，希望實質上懲罰對方，或者對方代價。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 1 天前
五分埔千金生了！陳奕升格人父喜迎愛女 曬照報平安「1113母女均安」
陳奕在Instagram上傳一張牽著老婆手的照片，寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，並標記妻子的帳號，證實女兒平安誕生，母女健康無虞。紀曦晨同步轉發老公的限時動態，寫下「3470」，疑似為暗示女兒的出生體重。兩人自2024年以結婚為前提交往，感情進展迅速。在陳奕製作的戲劇...CTWANT ・ 1 天前
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳美鳳付千萬才成功離婚 理解范姜彥豐高額求償「希望對方付出代價」
陳美鳳13日出席珠寶品牌活動，腳踩15公分高跟鞋，以一身平口金色禮服現身，「台灣最美歐巴桑」實至名歸。「粿王風波」仍未消停，她表示有看到新聞，可以理解范姜彥豐求償1600萬，因為她過去也遭到前夫背叛。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
Energy坤達才宣布復工「閃兵遭求處2年8個月有期徒刑」 相信音樂、經紀人都回應了
Energy坤達、書偉因為閃兵一事，日前遭到搜索、拘提，才宣布要回歸《綜藝玩很大》復工的坤達，14日就遭到起訴，量處2年8個月的有期徒刑。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
胡釋安認了提供粿粿住處！3點聲明曝光 胡瓜傻眼回應
娛樂圈再度掀起波瀾，藝人王子與粿粿爆出婚外情事件持續延燒，牽連範圍更擴大至友人圈。胡瓜之子胡釋安被周刊爆料曾讓粿粿住在自己家中並幫忙接應，引發各界關注。事件曝光後，胡釋安迅速發表聲明澄清，范姜彥豐也表示理解對方處境，希望無辜友人能免受波及。TVBS新聞網 ・ 1 天前