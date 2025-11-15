首位華人女星得獎！楊紫瓊將獲頒柏林影展「終身成就金熊獎」

【緯來新聞網】2026年柏林國際影展將於2月12日盛大開幕，主辦單位宣布，影展最高榮譽「終身成就金熊獎」將由國際影壇知名華裔女星楊紫瓊獲得肯定，表彰她長年在電影領域的傑出貢獻，成為焦點人物之一。

楊紫瓊將獲頒柏林影展「終身成就金熊獎」。（圖／翻攝IG）

柏林影展官方IG發文表示：「令人驚嘆的奧斯卡得主楊紫瓊，將於2026年2月12日柏林影展開幕式上，獲頒柏林影展最高榮譽「金熊獎」，從《007》系列與《臥虎藏龍》，到《媽的多重宇宙》與《Wicked》，她無畏的藝術創作啟發了無數世代。楊紫瓊被譽為當代最具影響力與多樣性的演員之一。她橫跨四十年、多洲際的演藝生涯，為國際電影留下深遠影響。」



楊紫瓊也對此回應表示：「柏林在我心中一直有特殊地位。這是最早全力支持我作品的影展之一。多年後能以自身電影旅程獲得肯定，意義重大。」金熊獎歷來得主皆為影壇重要人物，包括英國女星海倫．米蘭、美國名導馬丁．史柯西斯、奧斯卡影后梅莉．史翠普，以及史蒂芬．史匹柏與蒂妲．史雲頓等人。



楊紫瓊自1980年代末起步影壇，早年憑動作電影嶄露頭角，代表作如《阿金對阿鬼》、《臥虎藏龍》等，並以《媽的多重宇宙》勇奪奧斯卡影后，成為史上首位亞洲面孔的影后。她曾在1999年擔任柏林影展主競賽單元評審，目前正為新作《魔法壞女巫：第二部》進行宣傳。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

安迪食道癌逝7年 愛女林吟蔚「AI復活爸爸」同框引網淚崩

台南市長黄偉哲也入鏡！「最美媽祖」親自操刀當編導