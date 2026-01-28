首位醫師獲獎！彰基團隊微電影展現醫療創新實力

第六屆彰化百工百味影片創作獎頒獎，彰基陳良誠醫師團隊以《從八卦山到柏林：白袍醫師的紅點之旅》一片獲佳作肯定。(圖：彰基提供）

第六屆彰化百工百味影片創作獎在彰化演藝廳舉行頒獎典禮，彰基醫學中心陳良誠醫師團隊以「從八卦山到柏林：白袍醫師的紅點之旅」一片獲得微電影組佳作，是第一位以醫師身分獲得此獎項的人；影片講述一名醫學中心主治醫師，如何兼顧繁忙的臨床生活，並運用下班後的瑣碎時光，為我國醫材新創付諸努力及實踐，並最終斬獲國際知名大獎。

陳良誠醫師表示，片中提及的智齒牽引技術(Kyola Distraction)，是一項溫和的智齒移除方案，可以保護神經避免受損，全程幾近無痛，提供民眾一項新選擇。

彰基陳穆寬總院長表示，德國紅點(Reddot Design Award)是設計界的最高榮譽。口腔外科陳良誠醫師能在繁忙的醫療工作之餘，仍投入醫材開發並獲得國際肯定，展現出醫療專業者面對臨床問題時的敏銳洞察與創新精神。

從八卦山到柏林，這部微電影作品象徵著臺灣在地醫師不畏挑戰、勇於創新實踐的精神，也是彰基醫學中心醫療體系的縮影。彰基表示，獲獎作品不僅是對臨床醫師創新努力的肯定，更象徵醫材新創能從彰化出發、獲得縣府表揚並站上國際舞台。未來院方將持續支持更多具臨床價值的研發，讓「在地創新」成為帶動臺灣醫療前進的重要力量。