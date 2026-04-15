首位陸配立委就職70天！中選會：收到立院註銷李貞秀名籍公函

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中選會。（中時資料照，黃敬文攝）

民眾黨13日開除陸配立委李貞秀黨籍，關鍵文件是4月7日一份包括黨主席黃國昌在內的晨會會議記錄，直指李貞秀向黨要錢，而李也因此喪失不分區立委資格，下一名遞補立委為成大法律系教授許忠信。中選會今（15日）上午表示，已收到立院註銷李貞秀名籍公函，將依法辦理遞補。

中選會今（15日）表示，中選會於今日上午收到立法院註銷名籍公函，後續將依《公職選罷法》第73條第5項規定辦理遞補作業，並於之後召開之委員會議追認本項遞補案。

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而根據《公職選罷法》第73條第5項規定，立委遞補應自立院註銷名籍公函送達之日起15日內，由中選會公告遞補名單。

關於下一名遞補的立委許忠信，許出身台南，2012年獲台灣團結聯盟提名為不分區立委，因台聯有「兩年條款」，因此在2014年辭去立委後回成大法律系任教，並於隔年退出台聯。

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