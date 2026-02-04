首位陸配立委李貞秀國籍遭綠追殺 粉專搬出孫立方轟雙標

國防部發言人孫立方中將。（中時資料照／呂昭隆）

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日就職，出示曾經於去年12月從香港前往湖南衡南申請「放棄中華人民共和國國籍」，結果遭到公安拒絕等證明及機票。（袁茵攝）

立法院新會期開始，民眾黨6位新任立委昨（3日）宣示就職，其中首位陸配立委李貞秀是否放棄大陸國籍持續遭到綠營猛攻，內政部堅持李貞秀必須在擔任立委1年內放棄大陸國籍，否則將依《國籍法》辦理解職。陸委會主委邱垂正昨天坦言「雖然放棄中華人民共和國的國籍過去並沒有人完成，但是依法就需要努力去放棄看看」。對此，《不演了新聞台》粉專今天指出，現任國防部發言人兼任政務辦公室中將主任孫立方，出生在中華人民共和國，直指「孫中將放棄中華人民共和國籍了沒有？」轟賴政府根本兩套標準。

《不演了新聞台》粉專在臉書貼文表示，1968年出生在大陸的孫立方，母親是京劇演員，文化大革命時受牽連而下獄勞改，1982年帶著孫立方到日本探望親友時決定投奔自由、以反共義士的管道來台。賴清德政府上任後，孫的實力也獲國防部長顧立雄認可，故提拔他擔任國防部政務辦公室主任，同時升任中將並兼任發言人。所以「孫中將放棄中華人民共和國籍了沒有？日常有沒有參贊軍機，與聞機密」？文末轟民進黨政府「守法很難嗎」？

網友留言表示，「李登輝出生屬於日本籍，就任總統前有沒有去日本放棄日本籍」、 「手段不垃圾很難」、「總而言之綠能你不能」、「不雙標很難」、「只有蟾蜍綠戶籍，才是鐵的保證」。

