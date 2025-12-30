首位非公民獲獎者！納坦雅胡宣布授予川普「以色列獎」

美國總統川普（Donald Trump）週一與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，雙方在加薩和平計劃方面卻沒有取得任何明確進展。不過納坦雅胡於29日會後宣布，將頒發「以色列獎」給川普，讓他成為首位非以色列籍人士獲頒此項最高民間榮譽的案例。

兩國領導人於佛羅里達州展開友好會晤，致力於結束以色列與哈馬斯長時間戰爭，並確保中東地區的和平，但經過一個多小時的會談之後，兩人對於相關議題並沒有任何新進展，不過納坦雅胡在會後共同記者會上宣布，他將授予川普以色列最高民間榮譽「以色列獎」。

廣告 廣告

納坦雅胡說，川普打破了很多慣例，經常為人們帶來驚喜，所以以色列政府也決定創造新的慣例，宣布讓川普成為以色列和平獎的首位非以色列籍獲獎者，以此感謝川普給予的支持，還有幫助以色列共同對抗恐怖主義的行為。川普隨即回應「該獎項令人感到相當意外又感激」，並表示未來可能會親自出席頒獎典禮。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

警告伊朗勿重建核武、飛彈計畫 川普：不想再浪費轟炸機的燃油

川普稱美打擊委內瑞拉毒品裝載點 碼頭大爆炸

中共圍台軍演 川普：習近平沒跟我說、我不擔心