首位「陸配立委」明天就職！內政部搬釋字鐵腕擋駕：須放棄中國籍

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台灣民眾黨不分區立委遞補名單引發憲政層級爭議。台灣史上首位具陸配身分的不分區立委李貞秀，因尚未放棄中華人民共和國國籍，在就職前夕引發朝野激烈攻防。內政部今（2）日罕見發布強硬聲明，援引司法院釋字強調公職人員不得擁有雙重國籍；李貞秀則回擊，批評執政黨刻意標籤新住民，並質疑相關作法缺乏憲法正當性。

台灣民眾黨不分區立委遞補名單引發憲政層級爭議。台灣史上首位具陸配身分的不分區立委李貞秀，因尚未放棄中華人民共和國國籍，在就職前夕引發朝野激烈攻防。（圖／李貞秀臉書）

因應民眾黨內「兩年條款」，立委黃國昌、黃珊珊等6人於昨（1）日辭職，6名遞補立委預計明日宣誓就職，其中李貞秀的陸配身分成為爭議焦點。針對其任職資格，內政部態度明確，援引《國籍法》第20條規定指出，中華民國國民若兼具外國國籍，應於就職前辦理放棄外國國籍。

內政部並進一步引用司法院釋字第768號解釋，指出國家要求公務員不得兼具外國國籍，核心目的在於確保公務員對國家的忠誠與信任關係。官員表示，此項限制符合憲法第23條比例原則，並未過度侵害憲法第18條所保障的人民服公職權利，屬於對全體公務員適用的一致性標準，並非針對特定族群或個人。

對此，李貞秀辦公室昨晚起接連發聲。李貞秀強調，她係依《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》完成合法提名，並經民主程序遞補產生，其身分象徵台灣多元社會中長期生活的新住民群體。

她質疑，執政黨長期高喊多元共融，如今卻以國籍問題對新住民進行政治審查與抹黑，恐製造族群對立。李貞秀並主張，依中華民國憲法增修條文，兩岸關係具特殊性，要求其放棄「中國國籍」在法理上存在矛盾，並反批相關指控才是對憲法精神的曲解。

據《BBC中文網》報導，李貞秀於1993年因婚姻來台，至今已在台生活超過30年，並於2024年獲民眾黨提名列入不分區名單。若明日順利就職，將成為台灣國會史上層級最高的陸配代表；不過，這場圍繞國籍、憲法與忠誠義務的法律與政治爭議，恐怕仍將持續延燒。

