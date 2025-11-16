首位「00後影帝」！24歲易烊千璽成金雞獎「史上最年輕影帝」

陳宣如記者／綜合報導

年僅24歲的新一代中國演員代表易烊千璽，昨（15）日在中國電影金雞獎上寫下新的里程碑——以電影《小小的我》奪下最佳男主角，成為金雞獎史上首位「00後影帝」，更是金雞獎史上最年輕的影帝。

易烊千璽憑藉《小小的我》中「劉春和」一角奪下金雞獎影帝。（圖／翻攝自微博）

西元2000年出生的易烊千璽，在電影《小小的我》中飾演腦性麻痺少年劉春和，全片中幾乎無法以正常語言與姿態表達情緒，但易烊千璽以細膩且高度內斂的演技完美詮釋，透過眼神與微小肢體細節，把角色的痛苦、依賴與深藏心底的溫度層層堆疊，感動許多觀眾，成為本屆金雞獎呼聲極高的熱門影帝人選，更憑實力於15日金雞獎典禮上奪下影帝殊榮。

易烊千璽獲獎走上台時依舊沉穩，說起自己12歲踏入演藝圈，如今正好滿12年，他坦言自己一直在高關注度、高壓的工作下生活，但「很榮幸能夠接觸到演員這個行業」，感謝與《小小的我》劇組一起度過的艱難時刻和努力奮鬥，如今獲獎他表示「未來道阻且長，我希望通過我自己的努力和作品，贏得觀眾們發自內心的尊重。」

年僅24歲的易烊千璽，以電影《小小的我》奪下最佳男主角，成為金雞獎首位「00後影帝」。（圖／翻攝自微博）

今年金雞獎競爭激烈，易烊千璽的演出早在頒獎前就被視為大熱門，他在《小小的我》電影中飾演的劉春和與外婆、母親之間的情感交織，被許多影評形容為「讓觀眾忘記他是易烊千璽」。

