首例人類H5N5禽流感死亡！衛福部示警：冬天外出注意一事

衛福部長石崇良呼籲國人外出旅遊時盡量避免接觸禽鳥。（圖／記者蔣季容攝影）

美國華盛頓出現全球首例人類感染H5N5型禽流感身亡個案，衛福部長石崇良今（23）日表示，目前評估並沒有人傳人的風險，疾管署會繼續監測疫情，並提醒適逢候鳥遷徙的季節，呼籲國人外出旅遊時盡量避免接觸禽鳥。

美國華盛頓州衛生官員21日證實，一名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株死亡，為全球首例人類感染該型病毒而逝世。

石崇良今日出席第七屆台灣藥學聯合學術研討會，會前接受媒體聯訪時表示，全球首例人類感染H5N5禽流感發生在美國，其他國家還沒有新的病例報告，這是一個新的重組後的變種病毒，以美國CDC目前的評估還沒有造成人傳人的風險，仍鎖定在禽傳人，疾管署會持續密切注意後續進展。

石崇良提醒，現在進入冬天，是候鳥遷徙的季節，呼籲國人出外旅遊盡量避免禽鳥。

疾管署發言人曾淑慧則指出，目前評估人傳人風險相對低，對華盛頓州旅遊疫情建議維持「第一級:注意（Watch）」，將持續監測。

根據農業部防檢署監測禽流感疫情，今年累計報告72件禽類禽流感陽性案件，疾管署針對禽類禽流感陽性案件接觸者做健康監測，共匡列858人次，並檢驗389件血清檢體，檢驗均陰性。除2017年曾發生1例境外移入死亡個案，後續2021年至2023年期間，僅各有1例新型A型流感個案。

