首例失敗！清潔工殺2人判24年確定 他轟「國民法官開庭睡覺」最高法院打臉

清潔工王建明涉嫌殺2人，最高法院判24年確定。資料照。侯柏青攝



前北市環保局清潔工王建明刺死同事高男和李男，遭一審國民法官重判24年。他上訴堅稱「3號國民法官開庭睡著」，成為《國民法官法》上路來首例。二審則認定，若國民法官睡著，其3位辯護人怎麼可能不知情，還要「聽別人說」才知道？且根據評議紀錄，即使扣掉該名國官，同意比例也合法，因而駁回上訴。王男挑戰最高法院被打臉，全案確定，他成為「挑戰首例、失敗首例」。

調查指出，59歲男子王建明和時年56歲的高男都是前台北市環保局「以工代賑」的員工，2023年間，兩人因故吵架，高男在同年11/16凌晨帶廖男、李男找王建明談判，高男帶著兩把水果刀，廖男則攜帶警棍。

不過，王男「一打三」竟然還是贏了，但他亮出折疊刀，一舉刺向高男胸部，另狠刺廖男大腿和臀部，3人均送醫急救，但只有王男搶回一命。王男被士林地檢署依兩個殺人罪起訴。

一審士林地院國民法庭由3名職業法官及6名國民法官組成合議庭審理，王建明抗辯「正當防衛」，但合議庭認定他罪證確鑿，今年2月依兩個殺人罪各判處12、14年，應合併執行24年。

王建明由法律扶助基金會指定3名律師辯護，他上訴後拚輕判，委任律師當庭向高院合議庭指控，在庭後有聽到「庭務員」及「旁聽民眾」說，3號國民法官「睡著睡到很明顯」，因而主張「法院組織不合法」，希望二審合議庭依照《國民法官法》規定，將全案發回地院重審。律師團也強調王建明精神狀況不佳，沒有就審能力。

二審合議庭徹查後認為，關於「他人是否睡著」這件事，主觀感受因人而異，有時候，閉目聆聽也可能被「誤認」為睡著。合議庭反質疑，如果3號國民法官真的「睡著睡到很明顯」，為什麼面對法官席、長時間進行陳述的3個辯護律師（其中兩位還是上訴審辯護人），在審理過程中完全沒發現？而是在「庭訊後聽到第三人陳述」才知道這個狀況？

合議庭認為，辯護人雖然表示，有聽到一名吳姓旁聽民眾講述狀況，但沒有客觀事證可以確認，該民眾真的有到庭旁聽。

合議庭另調閱筆錄，發現3號國民法官全程都參與審判程序，進一步勘驗一審的評議卷宗，發現就算扣除3號國民法官，各項評議也符合《國民法官法》第83條第1項、 第3項規定的同意比例，無法認定一審判決有辯護人講的「法院組織不合法」的違背法令狀況。

此外，王建明的辯護人也聲請鑑定其精神狀況是否具有「就審能力」，但二審合議庭認為他在審理期間「應答正常」、「陳述清楚」，擁有充分辯解能力，還可以爭取交保及接受辯護人之詢問，具有充分就審能力。

合議庭認為，他上訴主張只是重複爭辯原審已經審酌的事實，沒有舉出新事證，檢方上訴也沒有加重刑罰之理由，因而駁回檢辯上訴。

王建明上訴挑戰三審見解，但最高法院認為原審認事用法並沒有違誤，駁回王建明上訴，全案確定，王建明「借招使力」想打臉國民法官的舉動，正式宣告失敗。

