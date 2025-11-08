首例子宮轉置手術 亞東醫院：23歲癌患保留自然生育希望

（記者陳志仁／新北報導）年僅23歲的程同學原以為只是肛門異常出血，卻診斷出第三期低位直腸癌，面臨癌症威脅與生育能力保存的雙重困境；亞東醫院婦產部與直腸癌跨科團隊突破傳統治療框架，於2023年4月成功完成全台首例、亞洲第二例「子宮轉置手術」，開創癌症治療與生育保存並行的新契機。

女性直腸癌治療困境 傳統手術恐失自然生育能力

直腸癌是台灣女性常見癌症之一，且有年輕化趨勢，傳統骨盆放射治療雖能有效控制腫瘤，卻可能破壞卵巢與子宮功能，使患者失去自然受孕能力；以往醫療僅能透過「卵巢轉置」方式保留排卵功能，但無法避免子宮遭受輻射損傷，仍可能造成不可逆損傷，失去自然懷孕的可能。

圖／亞東醫院婦產部蕭聖謀主任完成全台首例「子宮轉置手術」，開創癌症治療新契機。（亞東醫院提供）

亞東醫院婦產部蕭聖謀主任指出，他在世界婦癌年度的研討會上，注意到國外成功案例稀少的「子宮轉置手術」；此技術採微創的方式，暫時將子宮移出骨盆腔，待放療完成後再復位，完整保留子宮與卵巢功能，讓患者保有未來自然懷孕的希望。

在術前與程同學及家屬充分溝通後，團隊經由達文西機械手臂輔助完成手術，運用螢光顯影即時確認子宮血流，確保器官健康灌注；術後程同學順利完成直腸癌切除，追蹤顯示子宮與卵巢功能正常，未來仍具自然懷孕能力，為年輕女性癌症患者帶來曙光。

蕭聖謀主任將此突破技術與案例撰成論文，已於2025年6月刊登於國際權威生殖醫學期刊《Fertility and Sterility》，不僅代表台灣婦癌治療技術已達國際水準，亦讓亞東醫院成為全球極少數能執行此手術的醫療機構之一；文獻統計顯示，全球僅約25名患者接受過此手術，成功案例更是寥寥可數。

蕭聖謀主任強調，對年輕女性而言，能否保留生育能力是人生重要課題，在癌症治療中保留生活品質與人生選擇同樣重要，呼籲年輕女性患者務必於治療前諮詢生育保存選項，才能在抗癌的同時保留完整的人生選擇；亞東醫院未來將持續推動醫療創新，陪伴患者不僅「活下去」，更能「活得有希望、有尊嚴」。

