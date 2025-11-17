首例成功、跨科齊進！大同醫院達文西手術量創佳績 南台灣微創革命啟動

▲林新景副院長於達文西手術完成後，與團隊留下紀念合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市民期待已久的精準微創手術服務再升級！高雄市立大同醫院於9月20日正式引進「達文西機械手臂系統」，成為高雄市首座導入該系統的市立醫院，並於9月24日成功完成首例達文西手術，正式宣告邁入微創醫療新時代。此舉不僅代表市立醫療體系在提升急重症與複雜手術品質上邁出歷史性一步，也讓南台灣民眾能在地享有國際級的微創醫療服務。

達文西首例成功 睡眠呼吸中止症治療再突破

首例達文西手術由耳鼻喉科林新景副院長親自帶領團隊執行，協助一名40多歲罹患打鼾併重度阻塞性睡眠呼吸中止症，因為無法適應長期使用陽壓呼吸器保守治療的潘先生完成手術治療。該病症因上呼吸道反覆塌陷導致睡眠中呼吸暫停，若未妥善治療，恐引發缺氧、心臟與腦血管疾病，甚至有猝死風險。透過達文西系統的高解析3D立體影像與靈活機械手臂操作，手術順利且效果顯著，術後病人恢復良好。

高解析視野與精細操作 提升手術安全與精準度

林新景副院長指出，達文西系統提供十倍放大的3D高清影像，讓醫師能清晰辨識神經與血管等細微結構；機械手臂具七個自由度，可精準模擬人類手部動作，靈活到達傳統手術難以觸及的深層部位。這項技術特別適用於頭頸部、骨盆腔、腹腔等解剖複雜區域，可顯著降低出血量與術後疼痛，並縮短住院及恢復時間。

長庚團隊傳承經驗 建立市醫級達文西中心

院長林孟志表示：「大同醫院達文西手術團隊秉持『要做就做最好』的精神，在啟動初期即與擁有近5,000例臨床經驗的高雄長庚達文西團隊進行技術指導與經驗傳承。各外科團隊並建立定期交流與觀摩機制，確保手術品質達到醫學中心水準，讓市民安心接受最先進的微創手術。」

多科齊進 成果亮眼再拓婦產科領域

截至10月31日止，大同醫院已成功完成15例達文西手術，成果令人振奮。現已涵蓋泌尿科、直腸外科、胸腔外科及一般外科等多專科應用，手術項目包括攝護腺癌與腎臟腫瘤切除、直腸與橫結腸腫瘤切除、肺結節與胸肋膜腫瘤處理，以及腹股溝與腹壁疝氣修補等。

11月起更將拓展至婦產科領域，執行子宮（肌瘤）切除、子宮頸癌與卵巢癌分期手術、陰道懸吊術等，為女性病患帶來更低創傷、更精準的手術選擇。

在地國際級醫療 開創精準微創新時代

林孟志院長強調：「達文西機械手臂的引進，是大同醫院推動精準醫療與提升服務量能的重要里程碑。我們有信心以高雄長庚團隊的技術傳承與本院的專業能量，讓市民不必遠赴外地，在市立醫院即可享有國際水準的微創手術服務，開創高雄微創醫療新紀元。」（圖╱高雄大同醫院提供）