首例本土球黴菌症現蹤！貨櫃藏致命粉塵，咳嗽不止恐是肺部長腫塊？

原本主要流行在美國西南部、墨西哥以及中南美洲的山谷及沙漠地區的球黴菌感染，台灣首見本土病例，個案為北部一名50餘歲的男性，為進口貨櫃的清潔維修人員，負責貨櫃內部的修補跟清潔，疑似在進行敲敲打打的維修作業中吸入帶菌塵土感染。這也是國內第一例由疾管署實驗室培養確認的案例。

貨櫃成傳染途徑？無出國史卻感染

疾病管制署防疫醫師李宗翰說明，該男發病期間完全沒有國外旅遊史，他卻在八月初出現倦怠、咳嗽及呼吸喘等不適症狀。就醫後醫師採集肺部檢體培養，確認感染球黴菌（Coccidioides）。

廣告 廣告

看更多：不是肺癌！球黴菌症病例激增 症狀像感冒不必手術 赴美注意

所幸他在服用抗黴菌藥物治療後，症狀已經有明顯的改善。衛生單位接獲通報後，立即追蹤其職場接觸者的健康狀況，目前相關接觸者都沒有出現類似的症狀。

似感冒卻藏危機！三大特異症狀要注意

球黴菌症的症狀表現相當多樣，且容易被忽視。疾管署指出，大多數的感染者其實沒有明顯症狀，大約只有四成的患者會在潛伏期一到四周後發病。常見的症狀包括發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛以及肌肉或關節痠痛等，這些症狀初期與一般感冒或流感非常相似，容易讓人掉以輕心。

李宗翰特別提醒，球黴菌感染還是有一些與流感不同的特異性症狀。如果發現除了感冒症狀外，還伴隨著夜間盜汗、皮疹以及關節痛這三種狀況，就要特別提高警覺。流感通常比較不會出現這三種症狀，但感染球黴菌的話，出現機率相對較高。

咳嗽數月未癒？小心誤當肺癌或結核病

值得注意的是，感染球黴菌後，咳嗽的症狀可能會持續數周甚至長達數個月。雖然球黴菌症並非法定傳染病，且大部分患者不需要治療就能自行痊癒，但近期隨著國內科技大廠赴美設廠，境外移入個案有明顯增加的現象。

疾管署署長羅一鈞說明，台大醫院在今年八月底提出警示，指出有不少病患因為發現肺部感染出現腫塊，被誤診為肺結核，甚至是肺癌，導致無故接受了侵入性的治療。中部在數月前也有醫院發布消息指出有疑似案例，但後來疑似是麴菌，並未證實。

疾管署發言人林明誠指出，雖然90%的患者即使不治療，久而久之也可能自癒，但若是能夠及早診斷出球黴菌症，醫師可以開立抗生素或抗黴菌藥物來治療，能有效縮短病程，也能避免因為誤診而進行不必要的手術或治療。

因此，只要醫師通報並進行採檢送驗，透過專業的檢驗流程，就能大幅降低誤診的機會，讓患者獲得正確的醫療處置。

看更多：台大爆肺結核匡列逾900人，有接觸就被傳染嗎？醫曝潛伏期危機

高危險群要當心！嚴重恐致肺部感染

李宗翰醫師提醒，對於特定族群來說，球黴菌症可能帶來嚴重的健康威脅。免疫功能低下的民眾、患有糖尿病等慢性病患者，及孕婦等高危險族群，一旦感染，可能會出現比較嚴重的肺部感染。

甚至在少數情況下，病菌可能透過血液傳播，擴散到肺部以外的身體部位，造成更嚴重的併發症。雖然致死率低於百分之一，但這些高危險群仍需特別留意，必要時必須依照醫師指示，使用抗黴菌藥物進行積極治療，以免病情惡化。

戴口罩非常重要！邊境工作者必知

面對首例本土個案的出現，預防措施顯得格外重要。李宗翰醫師建議，邊境工作人員、貨運及貨櫃相關從業人員，在工作時務必全程佩戴好口罩，減少吸入粉塵的機會，並且應該要定期進行健康檢查，以確保身體狀況。

對於一般民眾而言，如果計畫前往美國西南部、墨西哥或中南美洲等流行地區旅遊，應盡量避免前往塵土飛揚的區域。如果行程無法避免，也建議一定要佩戴口罩保護自己。

球黴菌主要存在於流行地區的鹼性、沙質土壤中，特別是在發生強風或沙塵暴後，空氣中的孢子濃度會升高，吸入受汙染的塵土是主要的感染途徑，不過民眾不必過度恐慌，此病並不會在人與人之間造成傳染。

有症狀快就醫！主動告知職業旅遊史

疾管署呼籲，民眾如果出現疑似症狀，例如咳嗽超過一周未癒，或者出現夜間盜汗、皮疹、關節痛等特異性症狀，務必要有警覺心，儘快前往醫院就醫。就醫時，請務必主動告訴醫師自己的職業暴露史，例如是否從事貨櫃維修，或是近期是否有相關流行地區的旅遊史。

透過主動告知職業別與旅遊史，臨床醫師能有更高的警覺性，將球黴菌症納入診斷考量，避免誤診的狀況發生。雖然這是國內驗出的首例本土個案，但重點不在於首例，而在於提醒相關從業人員與民眾，面對環境中潛在的健康風險，做好防護與及早就醫才是保護自己的最佳之道。

看更多：台中53歲男沒出國卻感染罕見球黴菌 做1事意外逃過嚴重併發症

◎ 圖片來源／丁彥伶攝

◎ 諮詢專家／林明誠發言人．李宗翰醫師．羅一鈞署長

更多健康2.0報導

「這種飲料」中小學正夯！醫警告喝了腰變粗還會影響行為發展

不是普通感冒！「這種病毒」年長者感染到可能2天就惡化

國中生教室吸「喪屍菸彈」癱軟倒臥！醫示警：成癮性極高 常吸「這功能」恐難恢復



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章