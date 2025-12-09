首例本土球黴菌症 貨櫃工疑粉塵感染

防疫醫師李宗翰說明首例本土球黴菌症病例。（記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

疾管署9日公布發現首例本土球黴菌症病例，個案是北部50多歲男性貨櫃清潔維修工，沒有旅遊史，恐是在工作時，吸進進口貨櫃暗藏受汙染的塵土造成感染。

疾管署發言人林明誠表示，這是自今年8月建立球黴菌症送驗機制以來，首例球黴菌症本土確診個案。

防疫醫師李宗翰表示，個案為北部地區50餘歲本國籍男性，疾病暴露期間無國外旅遊史，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，後續肺部相關檢體經培養確認為球黴菌。個案目前經服用抗黴菌藥物治療後，症狀已明顯改善，經衛生單位追蹤職場接觸者健康狀況，目前皆無相關症狀。

李宗翰表示，多數球黴菌感染者沒有症狀，約4成患者於潛伏期1至4週後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀。提醒民眾若出現久咳不癒，又伴隨有夜間盜汗的現象，務必要提高警覺。

防疫醫師林詠青說，球黴菌症為美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區之流行病，存在於流行地區鹼性、沙質土壤中，主要透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會在人與人之間造成傳染。

球黴菌症在大多數國家都不是法定傳染病，整體之致死率仍低於1%，大多數球黴菌感染的病人不需要治療，即可自行痊癒；若為球黴菌症嚴重疾病或發生嚴重疾病的高危險群，可依醫囑開立抗黴菌藥物治療。