首例本土球黴菌症！5旬貨櫃工又咳又累 一查「貨櫃暗藏汙染土」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

「球黴菌症」主要流行在美國西南部、墨西哥、中南美洲的山谷及沙漠地區，國內過去從未見有本土病例，但疾管署今（9）日公布國內出現首例本土病例，為一名北部、50歲的進口貨櫃清潔維修人員，主要負責貨櫃內部的修補跟清潔，工作內容常在貨櫃穿梭、敲敲打打，懷疑因此擾動、吸入受汙染塵土感染。這也是國內第一例由疾管署實驗室培養確認的案例，球黴菌症並非法定傳染病。

球黴菌症過去是罕見的境外移入疾病，但隨著國內科技大廠赴美設廠之後，近來境外移入個案有明顯增加現象，台大醫院甚至在今年8月底提出警示，儘管球黴菌症大部分不需要治療，但有不少人因為發現肺部感染有「腫塊」，被誤當肺結核、甚至是肺癌，無故接受侵入性治療。

廣告 廣告

根據疾管署資訊，球黴菌症主要存在於流行地區的鹼性、沙質土壤中。主要透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會在人與人之間造成傳染。

疾管署發言人林明誠說，該名男子疾病暴露期間無國外旅遊史，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，後續肺部相關檢體經培養確認為球黴菌（Coccidioides）。目前經服用抗黴菌藥物治療後，症狀已明顯改善，衛生單位追蹤職場接觸者健康狀況，目前皆無相關症狀。

林明誠表示，目前推測貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受汙染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本身，進口貨櫃卸貨後，人員於修補及清潔空貨櫃作業過程中，可能擾動及吸入貨櫃內的塵土而感染球黴菌症。

疾管署指出，多數感染者沒有症狀，約4成患者於潛伏期1至4周後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀。免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群可能出現肺部或其他部位的嚴重感染，致死率低於1%。

疾管署強調，大多數球黴菌感染的病人不需要治療，即可自行痊癒；若為球黴菌症嚴重疾病或發生嚴重疾病的高危險群，可依醫囑開立抗黴菌藥物治療。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

單親爸車禍「雙腳幾截斷…」 新光醫院奇蹟115天成功保肢

2197公斤「加料」Pocky巧克力棒有賣台灣！ 食藥署公布2產品4批次

【文章轉載請註明出處】