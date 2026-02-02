首例漢他病毒亡！台北大安區7旬翁不治 醫示警「1症狀」：8、9成死亡

健康中心／陳慈鈴報導

國內今年出現首例漢他病毒死亡個案，環保單位緊急前往死者住處及周遭清消。（圖／北市衛生局提供）

國內今年出現首例漢他病毒症候群病例，一名住在台北市大安區的70多歲老翁因此死亡。對此，胸腔科醫師蘇一峰說明，漢他病毒的症狀與感冒難分辨，提醒民眾如果有接觸老鼠記得主動告知醫師，做進一步評估，嚴重恐引發併發症，因此喪命。

疾管署說明，死者具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，於1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。死者主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。目前同住家人的檢驗結果均為陰性，環保單位於死者住家周邊及活動地捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲的老鼠，經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

疾管署提醒，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

蘇一峰以影片中說明，漢他病毒與老鼠有關，鼠類就有可能帶有這個病毒，在牠的排泄物中，就會汙染排出這個病毒。打掃有老鼠糞便的房間，隨著塵土飛揚，沒有戴好口罩，可能就會吃到或吸到肺部中，繼而產生漢他病毒感染。

蘇一峰表示，漢他病毒的潛伏期3到5天，跟一般感冒差不多，症狀包括喉嚨痛、流鼻水、發燒，重症則會出現高燒、全身痠痛等症狀，接著開始出現一些血液的變化，主要是血小板會低下，身體有嚴重的敗血症，可能會造成出血，俗稱「出血熱」。

蘇一峰指出，最重要的是，漢他病毒會併發大白肺，大部分確診後會死亡的人，八、九成都和這個併發症有關，也就是嚴重的呼吸肺炎衰竭。此外，他也點名65歲以上老人、慢性病患、糖尿病患、心肺肝腎疾病免疫差等4類人，屬於高風險族群，務必多加留意。

