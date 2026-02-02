首例漢他病毒亡》7旬翁染病併大白肺不治 醫：恐被低估、清掃務必戴口罩防鼠

北市公布今年國內首例漢他病毒症候群死亡病例，7旬翁疑因居家環境鼠類出沒感染，發病後迅速惡化，併發敗血症與嚴重肺炎（大白肺）不治。（圖片來源／北市衛生局提供）

台北市出現今年國內首例漢他病毒症候群死亡病例，北市政府衛生局於1月30日公布，一名居住於大安區、年約70多歲的男性，疑因居家環境有鼠類出沒而感染漢他病毒，發病後病情迅速惡化，最終不幸過世。

個案1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡與嚴重肺炎（俗稱「大白肺」），經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

專家指出，漢他病毒在台灣確診數雖少，但可能因診斷不易而被低估，提醒民眾春節前後清掃環境務必做好防護，並主動告知醫師接觸史。

住家周遭鼠類出沒，發病一週即重症死亡

根據台北市衛生局說明，該名個案近期並無國內外旅遊史，主要活動地為住家。疫調發現，其住家周遭長期有鼠類出沒。個案於1月6日出現咳嗽、喘及低血壓等症狀，曾就醫後返家休息；1月8日症狀加劇，陸續出現腸胃道不適、畏寒與發燒，再次就醫並因病況嚴重入住加護病房。

然而，個案病情仍持續惡化，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎不治死亡。經後續檢體送驗，於1月22日確診為漢他病毒感染，成為今年國內首例漢他病毒症候群確診與死亡病例。

環境採檢鼠隻陽性，半徑200公尺全面滅鼠

衛生局表示，於確診前即啟動相關防治作為，並與環保局合作，於1月23日前往個案住家及周邊進行捕鼠、環境噴消與衛教工作。1月27日也針對同住家人進行採檢，血清檢驗結果均為陰性。

1月29日個案住家周遭捕獲之鼠隻檢驗結果呈現漢他病毒陽性，北市環保局於1月30日，針對個案住家半徑200公尺範圍內，進行全面噴消、孳清、投藥與滅鼠作業，以降低社區感染風險。

地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲之老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

醫：台灣病例恐被低估，多數未列入第一時間診斷

胸腔暨重症醫學專科醫師蘇一峰指出，漢他病毒在台灣一直被視為「罕見疾病」，實際確診案例非常少，但這並不代表感染真的那麼罕見，而是「有可能被低估」。

他分析，漢他病毒初期症狀與一般感冒或呼吸道感染極為相似，包括喉嚨痛、流鼻水、發燒等，潛伏期約3至5天，多數患者在第一時間就醫時，醫師並不容易聯想到漢他病毒，也不會立即安排相關檢驗。

「除非病人病況快速惡化，或有明確的老鼠接觸史，否則很容易被當成一般感冒、不明發燒或不明肺炎處理，治好或治壞就結案了。」蘇一峰直言，過去可能已有不少案例未被診斷出來。

蘇一峰進一步指出，漢他病毒是一種與鼠類密切相關的人畜共通傳染病，老鼠可能攜帶病毒，並透過其尿液、糞便或分泌物污染環境。當民眾清掃曾有鼠類活動的空間，若塵土飛揚、又未配戴口罩，病毒就可能經由呼吸道吸入人體，造成感染。

他解釋，感染初期症狀輕微，但若病情進展，患者可能出現高燒、全身痠痛、血液學異常，最常見的是血小板下降，嚴重時會導致出血與敗血症，因此過去又被稱為「出血熱」。

其中，最致命的併發症就是「大白肺」，也就是嚴重的急性呼吸衰竭性肺炎。蘇一峰指出，漢他病毒死亡病例中，約8-9成與大白肺有關，「肺部會快速發炎、滲出，病人很快就需要插管與呼吸器支持」。

民眾清掃老鼠出沒環境時，應佩戴口罩與手套，切勿使用掃把或吸塵器避免揚塵。（圖片來源／freepik）

檢驗不易、多數醫院須送疾管署

在診斷上，漢他病毒並不容易被確認。

蘇一峰指出，台灣約99%的醫院並不具備漢他病毒的檢驗能力，若臨床醫師懷疑，必須額外將血液檢體送至疾管署中央實驗室檢驗，流程相對繁瑣。

即便確診，在治療上也缺乏特效藥，目前仍以支持性治療為主，包括抗生素、類固醇、氧氣與呼吸器支持，以及密切監測生命徵象，「其實和一般重症病毒性肺炎、大白肺的治療方式差不多」。

高風險族群以長者、慢性病患為主

漢他病毒的高風險族群有哪些？

蘇一峰表示，65歲以上長者、男性、免疫力較差者，以及患有慢性病者，如心肺疾病、肝臟疾病、糖尿病等，感染後發展為重症的風險相對較高。

不過，他也強調，並非所有人接觸老鼠就一定會感染，通常仍需有明確的暴露史，加上實際送驗才能確診。「問題在於，如果沒有被懷疑、沒有送驗，就永遠不會被算進統計裡。」

衛生局籲落實「防鼠3不」 清掃勿用掃把、吸塵器

衛生局提醒，漢他病毒主要經由吸入受污染的空氣、接觸遭病毒污染的物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷而感染，預防關鍵在於「防鼠」與避免接觸鼠類排泄物。

尤其農曆春節前後，民眾常進行大掃除，務必佩戴口罩與塑膠或橡膠手套，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍。若發現鼠類出沒或鼠糞，應先以漂白水1比9稀釋後潑灑消毒，靜置30分鐘再清理，切忌使用掃帚、吸塵器或拖把，以免揚起灰塵吸入病毒。

衛生局並呼籲落實居家「防鼠3不」策略：「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，包括封閉鼠道、整理環境、妥善保存食物與廚餘，以降低感染風險。

蘇一峰最後提醒，漢他病毒在臨床上不易與一般感冒區分，若民眾曾清掃老鼠出沒環境，或有接觸鼠類排泄物的情況，出現發燒、呼吸不適等症狀時，務必主動告知醫師相關接觸史，協助醫師提高警覺、及早通報與檢驗。

