首例漢他病毒死亡後...北市驚見老鼠橫行 蔣萬安：地毯式清消

台北大安區70多歲男子，染漢他病毒發病8天後身亡，成為今年（2026）首例死亡案例，而且在死者家屬證實家中有老鼠活動及鼠跡；環保單位進行捕鼠作業，2隻於住家周邊捕獲的老鼠，經檢驗漢他病毒抗體為陽性。儘管市府已經展開清消，但民眾仍驚見有老鼠現身大安區街頭，市長蔣萬安今（5）日下午受訪則說，今天早上也召集全市12個行政區，進行大清掃的動作，也就是全面地毯式的清消，以及環境整潔。

蔣萬安今日下午參加雙北跨縣市無差別攻擊危安實兵演練；記者提問，台北市鼠患叢生，包含大安區現在是鼠患橫行，而年節將近，屬於高風險的傳統市場要如何因應？是否要恢復滅鼠週？

對此，蔣萬安提到，今年發生第一起漢他病毒事件後，第一時間即刻啟動應變機制，因此在週一晨會親自主持跨局處應變會議，不只是環保局、民政局、市場處、商業處等所有單位全面參與，啟動各項應變作為，包括進行有效投藥、區域範圍全面清消。

他透露，今天早上也召集全市12個行政區，進行大清掃的動作，也就是全面地毯式的清消，以及環境整潔，更重要結合市場處針對全市公有市場、夜市、商圈全面清潔；公園處針對公園周邊以及樹穴部分清消，不遺漏任何環節。

最後蔣萬安呼籲，再次提醒所有市民朋友，年節要到了，現在進行各項清掃工作，特別針對室內包括社區、餐廳等，要謹記「不讓鼠來」、「不讓鼠住」、「不讓鼠吃」，一定要做好各項環境清潔，另外也特別提醒民眾做大清掃時，務必戴口罩、手套，避免接觸老鼠的分泌物。









