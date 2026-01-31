首例漢他病毒死亡！民眾憂大安森林公園「一堆松鼠」 醫揭感染風險

【緯來新聞網】台北市大安區爆發今年首例漢他病毒死亡，一名70多歲老翁感染後出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀，從發病到離世僅8天，環保局在住家附近捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒陽性。不少民眾擔憂，大安森林公園有不少松鼠出沒，可能會增加感染風險，對此醫師也解答了。

台灣爆發首例感染漢他病毒死亡，民眾擔憂大安森林公園的松鼠有風險。（示意圖／翻攝自pexels）

整合醫學科醫師姜冠宇在臉書粉專指出，大安區漢他病毒提醒民眾，即便精華區也有老舊的角落成為衛生缺口，包含長年水溝、老舊建築、隨著年代出現的獨居住戶，感染可能出現器官衰竭敗血症，而且嚴格來說目前沒有特效藥，嚴重者可能要裝葉克膜，唯一能做的就是公衛預防，維持城市更新，持續投注衛生計畫找出脆弱角落。



有網友好奇，大安森林公園有很多松鼠，長期有人餵食，不怕人，是否有傳染漢他的危險？姜冠宇解釋，松鼠還好，「鼠類排泄物」才是主戰場。漢他病毒最常見的高風險場景是密閉、灰塵多、通風差的地方，像是地下室、倉庫、長期未整理空間，因為粉塵更容易累積並被吸入，而公園是開放空間，通常不符合這種條件。至於松山熱鬧精華地，也會有老鼠的蹤跡，因此弱勢住戶要特別小心。



根據衛福部疾管署，感染漢他病毒後，引起的臨床症狀主要可分成2群：



●漢他病毒出血熱

發燒、血小板減少、急性腎衰竭為3大臨床表徵，通常會突然出現發燒且持續3至8天、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐，出血症狀在第3至6天出現，可能會轉變成急性腎衰竭且維持數個星期，個案致死率約5至15。



●漢他病毒肺症候群

早期症狀為發燒、疲倦和嚴重的肌肉痛，伴隨有頭痛、胃部不適等現象。通常在發病4至10天後才會開始出現咳嗽及呼吸急促等症狀，一旦心臟及肺部不適症狀出現後，可能很快就會出現呼吸衰竭與休克，致死率高達35至50％。

