首例漢他病毒死亡！7旬翁染疫宣告不治 北捷擴大全線「全面大消毒」

北捷擴大全線「全面大消毒」，加強所有場站消毒和環境清潔。翻攝自台北市政府官網



台北市大安區近日發生今年（2026）首例漢他病毒死亡病例，死者為70多歲男性。由於漢他病毒是人畜共通傳染病，且傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，台北捷運公司為因應近日首例漢他病毒事件，已於1日完成大安站與大安森林公園站清潔與消毒，並自昨日（2/2）起全面加強所有場站消毒和環境整潔。

台北捷運公司表示，北捷長期落實「不讓鼠來－封閉鼠道、不讓鼠住－整理環境、不讓鼠吃－斷絕糧食」的防治原則，高度重視環境維護，對於車站及列車均依排程進行清潔消毒作業，落實每日垃圾清運，避免環境誘因，確保場站維持整潔狀態。

北捷表示，捷運系統全面禁止飲食，因此原則上並不具備老鼠生存條件，不過為避免鄰近商圈、店家或公園的鼠源入侵，仍委請專業廠商每月定期設置捕滅設備，並執行環境消毒，同時由站務人員巡查牆面孔洞與縫隙，並以鐵網封閉排水溝孔等方式，透過物理性防堵與管理措施，以多重方式阻絕外部鼠源。

針對車站內販賣店，北捷則要求業者務必維持營業範圍整潔，廢棄物需每日清運，食品材料需妥善密封保存；開放式櫃位則規定閉店後全面清空食品，並已加密稽查，持續輔導廠商落實滅鼠及環境防護措施，全面強化車站防疫工作。

