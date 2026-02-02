首例漢他病毒！台北7旬翁宣告不治 北捷因應措施一次看

即時中心／潘柏廷報導

台北市大安區近日發生今年（2026）首例漢他病毒死亡病例，死者為70多歲男性；由於漢他病毒是人畜共通傳染病，而且傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，因此，台北捷運公司因應近日首例漢他病毒事件，昨（1）日已完成大安站與大安森林公園站清潔與消毒，更自今（2）日起全面加強所有場站消毒和環境清潔。

台北捷運公司表示，其長期落實「不讓鼠來－封閉鼠道、不讓鼠住－整理環境、不讓鼠吃－斷絕糧食」的防治原則，高度重視環境維護，對於車站及列車均依排程進行清潔消毒作業，落實每日垃圾清運，避免環境誘因。

由於捷運系統禁止飲食，車站環境本不具備老鼠生存條件；為避免鄰近商圈、店家或公園的鼠源入侵，北捷委請廠商每月定期設置捕滅設備、執行環境消毒，並由站務人員定期檢視牆面孔洞與縫隙、鐵網封閉排水溝孔等物理性防堵，以多重方式阻擋外部鼠源。

北捷車站消毒。（圖／擷取自台北市政府官網）

另，針對車站內販賣店，北捷則要求業者務必維持營業範圍整潔，廢棄物須每日清運，食品材料需妥善密封保存；開放式櫃位則規定閉店後全面清空食品，並已加密稽查，持續輔導廠商落實滅鼠及環境防護措施，全面強化車站防疫工作。

