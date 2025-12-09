首例球黴菌症本土個案 推測與貨櫃暴露有關

▲由左至右分別為疾管署副主任李佳琳、發言人林明誠、防疫醫師林詠青及李宗翰。（圖／記者李青縈）

[NOWnews今日新聞] 我國出現首例球黴菌症本土個案，為我國建立球黴菌症（Coccidioidomycosis）送驗機制以來首例。疾管署防疫醫師李宗翰指出，我國一名北部50多歲男性，平常從事貨櫃相關作業8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，經送驗後確診，目前症狀已明顯改善，推測個染來源是貨櫃暴露。

球黴菌症並非法定傳染，主要是美國西南部、墨西哥、中南美洲的山谷及沙漠地區流行病。李宗翰表示，球黴菌存在於流行地區鹼性、沙質土壤中，主要透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會在人與人之間造成傳染。多數感染者沒有症狀，約四成患者於潛伏期1至4周後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀。

然而，少數感染者，如免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群，可能出現肺部或其他部位的嚴重感染。整體致死率仍低於1%，大多數球黴菌感染的病人不需要治療，即可自行痊癒；若為球黴菌症嚴重疾病或發生嚴重疾病的高危險群，可依醫囑開立抗黴菌藥物治療。

李宗翰指出，本次個案沒有特殊病史，今年8月初出現咳嗽、呼吸喘等症狀並持續到8月中，因此前往醫療院所，支氣管鏡取得檢體、做微生物檢驗後，發現型態跟球黴菌相似，因此送實驗室檢驗；同時個案也使用抗黴菌藥物，目前症狀已經改善。

李宗翰表示，該個案潛伏期沒有出國，活動範圍多數僅限於住家跟工作地點，研判屬於我國首例本土感染。個案從事貨櫃清理維修工作，雖然我國貨櫃場地板是水泥、柏油，但是可能在國外時黏著，特別是維修時會敲打貨櫃，容易引起塵土飛揚而吸入。

考量國際間貨品運輸頻繁，且球黴菌症發生率有因氣候變遷而上升之趨勢，疾管署提醒台灣雖非球黴菌症之流行地區，但相關職業人員（如貨櫃相關從業人員、港埠工作人員）仍應留意感染風險，建議工作時佩戴口罩，公司並定期安排員工健康檢查，以利及早發現異常。另相關職業人員及4周內曾至或居住於流行地區之民眾，如出現疑似感染球黴菌症症狀，就醫時請告知醫師職業類別或近期流行地區活動史，以利早期正確診斷疾病。

▲球黴菌症介紹。（圖／疾管署提供）

▲球黴菌症介紹。（圖／疾管署提供）

