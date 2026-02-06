首例登革熱境外移入 高雄祭獎勵鼓勵通報

高雄市衛生局6日公布民國115年首例登革熱境外移入確定病例，該案為50多歲本國籍男性，長期在印尼工作，2月3日從印尼返回高雄時身體不適，且症狀愈發嚴重，4日就醫確診登革熱，目前住院治療中。衛生局表示，市府防疫團隊已啟動相關防治工作，除清消巡檢其居住地周邊外，也提醒民眾落實巡、倒、清、刷，避免病媒蚊孳生。

疫調顯示，該確診男子1月31日在印尼時即出現發燒、肌肉痠痛症狀，曾自行服用感冒藥，但身體仍不舒服；2月3日從印尼返回高雄後病情加重，4日就醫並抽血檢驗登革熱NS1快篩陽性，5日PCR陽性確診，正住院治療中。

衛生局指出，疾管署統計，截至5日，今年全國登革熱境外移入個案共9例，感染地以東南亞國家為主；另美洲地區登革熱及屈公病疫情蔓延，鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及大陸等，持續有登革熱病例發生。

衛生局指出，為避免境外病毒進入社區擴散風險，將持續執行「決戰境外」防疫策略，民眾入境時若有發燒、頭痛、肌肉骨骼痠痛等登革熱疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員並配合抽血、疫調。

衛生局表示，完成登革熱NS1快篩採檢、等待快篩結果，可獲500元禮券；入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，若同意入住指定醫院直到PCR檢驗結果確認後，可獲禮券1000元，住院期間費用免費（不含伙食費及自費病房費），機場至指定醫院計程車費用則核實支付，若確診則另獲2500元通報獎金。