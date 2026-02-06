首例裁定「Uber須為司機性侵負責」 判賠850萬美元成數千起類似案件指標



美國亞利桑那州一個聯邦陪審團週四（2/5）做出指標性判決，裁定優步（Uber）公司須向一名聲稱遭Uber司機強暴的女子賠償850萬美元（約2.7億元台幣）。Uber目前在全美面臨近3000起類似訴訟，本案判決首度認定該公司須因未能阻止乘客遭性侵而負責，可能成為日後類似案件的判例。

《彭博新聞》、路透社報導，陪審團認定，涉案司機屬於Uber的代理人，因此 Uber必須為其行為負責。陪審團裁定給付原告迪恩（Jaylynn Dean）850萬美元的補償性賠償，但未裁定懲罰性賠償。迪恩的律師團原本要求超過 1.4 億美元的賠償金。

Uber發言人在聲明中表示，該公司將提出上訴，但也稱讚陪審團駁回了迪恩的其他指控，包括Uber存在疏失、該公司安全系統有缺陷等。聲明指出：「這項裁決證實Uber已採取負責任的行動，並為乘客安全投入實質資源。」

迪恩的律師倫敦（Sarah London）則表示，這項裁決「肯定了數千名在巨大風險下挺身而出的倖存者，他們要求Uber為了重視獲利甚於乘客安全的作法負責。」

Uber向來主張，平台司機是獨立承攬者而非正式員工，公司不必為司機犯下刑事行為負責。

該公司過去10年一直面臨類似的性侵案指控，屢遭批評未能為確保乘客安全做出更多努力，包括未對司機背景進行較嚴格的審查、企業文化將成長置於乘客安全之上等問題，多次引發媒體關注與國會審查。

●原告律師：Uber自稱是女性夜間出行安全選擇 令消費者誤信

來自奧克拉荷馬州的迪恩指控，2023年11月的一個深夜，她在亞利桑那州坦帕市的男友家喝酒後，搭乘Uber前往下榻飯店時，遭司機性侵。她在訴狀中指出，當時她因醉酒及焦慮症藥物的副作用而躺在後座，司機在行程中對她提出性騷擾問題，隨後提前結束載客行程並強暴她。

迪恩指控，Uber早已知悉這名司機曾涉及一連串性侵案件，卻未採取基本措施提升乘客安全。

迪恩的另一位律師沃許（Alexandra Walsh）在結案陳詞指出，Uber在行銷時曾自稱是女性夜間出行、尤其是飲酒後出行的安全選擇。

沃許說：「女性都知道這世界很危險，我們清楚性侵的風險。但Uber讓我們以為，這是一個可以免於這些風險的安全空間。」

Uber的律師布維諾（Kim Bueno）在結案陳詞表示，被指控的司機在平台上完成約1萬趟行程，乘客評分接近滿分，「他沒有任何犯罪前科，完全沒有」，「這件事對Uber來說是否可預見？答案絕對是否定的。」

●分析：Uber若繼續敗訴 恐須付5億美元和解所有案件

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）估算，若Uber在其他早期類似案件的審理中也敗訴，最終可能須支付5億美元（約158.5億元台幣），與其他約3000起訴訟的原告達成和解。

彭博行業研究分析師指出：「最初幾樁案件的裁決將發揮關鍵作用，影響大規模的訴訟案和解。」

裁決公布後，Uber 股價在盤後交易下跌 0.5%。

Uber單是在加州法院就面臨超過500起類似案件。目前僅有一案已進入審理，陪審團於去年9月裁定Uber勝訴，認定Uber雖然在安全措施上有疏失，但並非造成原告傷害的主要因素。

