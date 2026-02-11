首例非洲豬瘟代價21億！無視死豬超標、延誤採檢 監院彈劾台中4官員

去年國內爆出首例非洲豬瘟疫情，監察院日前通過由監委葉宜津、蔡崇義、賴振昌所提之彈劾案。

監察院指出，台中市政府農業局前局長張敬昌、環保局前局長陳宏益、動保處前處長林儒良及組長周百俊等4人，因防疫處置荒腔走板、錯失黃金疫調時機，導致國家付出高達新台幣21億餘元的鉅額代價。監察院審查會以12票全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

死豬異常暴增竟無視 動保官員延誤採檢關鍵6天

監察院調查發現，早在疫情爆發前，負責審核豬隻傳染病防疫及疫情調查業務的動保處組長周百俊已接獲通報，得知案例場豬隻死亡數量異常，且已超過「化製警示標準」。

然而，周百俊與其上級處長林儒良不僅未提高警覺，面對業者拒絕訪視時，竟因循敷衍，未及時動用公權力強制採檢。

兩人無視警訊，整整延誤了6天才確認疫情，不僅錯失圍堵先機，更導致後續疫情擴散風險大增。

中央令「勿擾動」 地方竟派員烏龍消毒

除此之外，疫情爆發後，農業局長張敬昌身為台中市政府非洲豬瘟災害應變中心指揮官，不僅多次說明疫調資訊反覆不一甚至錯誤，遭到2位獸醫師（佐）公開抨擊，且指揮監督不力，致釀擾動案例場烏龍消毒事件。

監察院調查發現，張敬昌轉達中央防疫指令「勿擾動案例場」，詎料綜理處務處長林儒良僅透過LINE群組傳話卸責，未確實傳達指令，周百俊下達「明日記得開車消毒」誤導訊息，肇致同仁擅赴案例場消毒之烏龍事件，均核有重大違失。

環保局長誇口3年24次稽查 監院打臉：僅2次

在環保稽查方面，台中市環保局長陳宏益在記者會上信誓旦旦表示，該案例場「3年來稽查24次均合格」，但監察院調查發現，實際上自2024年3年月至114年10月疫情發生期間，針對關鍵的「廚餘」項目僅稽查過2次，與局長說法大相逕庭。

此外，陳宏益在禁止廚餘養豬期間，竟指示以「挖坑露天堆肥」方式去化廚餘，此舉不僅遭環境部糾正不符規定，更可能加劇病媒傳播風險，嚴重損害環保主管機關形象。

造成國庫與產業21億損失 監察院全數通過彈劾

這起首例非洲豬瘟疫情，迫使全國實施豬隻禁運、禁宰長達15天，監察院計算，包括相關營業損失與政府投入的產業補助措施，總計耗費國庫與社會成本高達新台幣21億餘元。

監察委員指出，4名官員的重大違失，嚴重斲喪人民對政府防疫的信賴。監察院審查會最終均以12票對0票，全數通過彈劾張敬昌、陳宏益、林儒良、周百俊等4人，將移送懲戒法院依法懲戒。

其中，去年11月農業局長張敬昌已遭台中市府免職、環保局長陳宏益調任台中市政府技監、動保處處長林儒良調任台中市政府經濟發展局專員。