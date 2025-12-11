首例！北京「毛孩」連環毒殺案 惡男害死鄰居9狗一審判4年

大陸北京市朝陽區人民法院溫榆河人民法庭今針對北京首起寵物中毒刑事訴訟案進行一審宣判，被告張某華因投放危險物質罪遭判處有期徒刑4年。被害寵物犬女主人李女士走出法庭後當眾宣讀判決書內容，但張某華當庭表示不服並提出上訴。

被害寵物犬女主人李女士 向支持者致謝。（圖／翻攝上游新聞）

據《上游新聞》、《瀟湘晨報》、《極目新聞》報導，這起案件發生於2022年9月，居住在朝陽區暢頤園社區的李女士飼養的13歲西高地犬Papi，遭社區內男子投毒致死。當天案發社區共有11隻寵物狗中毒，其中9隻不幸死亡。李女士表示，警方告知涉案的危險物質為氟乙酸鈉，後來一審中檢方也證實，死亡寵物犬屍檢檢出了氟乙酸鈉成分。

廣告 廣告

案發半個月後，居住在同一社區的投毒嫌疑人張某被警方逮捕。2023年1月5日，該案以涉嫌投放危險物質罪正式立案，李女士聯合其餘10位受害犬主發起民事賠償訴訟。2023年10月26日，該案件以北京首例寵物中毒刑事公訴案開庭審理，案件未當庭宣判。

Papi氟乙酸鈉中毒急救不治。（圖／翻攝瀟湘晨報）

該案於12月11日一審宣判，李女士當眾宣讀判決書部分內容指出，「近年來因犬隻飼養引發的矛盾糾紛呈增長態勢，人與犬的衝突折射出了人與人的矛盾。面對矛盾糾紛，需要用理性的方式表達意見，透過法治的途徑解決問題,絕不能採用觸及法律紅線的極端方式。」

對於被告提出上訴，李女士表示這是他們沒有意料到的結果，「我們以為他不會上訴了。」李女士等受害者的代理律師透露，張某華確實存在一些疾病，被羈押期間曾獲取保候審。

愛狗人士帶來寵物合照支持李女士牌子。（圖／翻攝極目新聞）

李女士也表示，在刑事附帶民事部分她將提出上訴，主要涉及受害犬隻定價問題，「判決中對犬隻價格認定標準，我們不認同。」本案判決後，她還將起訴涉事社區物業，進一步追究該物業的民事責任。

另一位被毒死寵物狗黃黃的主人胡女士表示，黃黃在2個月大時被她領養，出事時已經12歲半，對他們來說已經是陪伴多年的親人。黃黃離世前一直陪伴著家中患有阿茲海默症的老人，現在老人病情較之前加重許多，對家裡人都不太認識，但時不時還會問起「黃黃呢？黃黃呢？」胡女士表示，「只希望嚴懲被告。」

延伸閱讀

中職/樂天喜事又一樁！ 林承飛、前啦啦隊女神完婚

中職/味全龍教練團換血！網羅水手農場推手強化打擊

中職/爸爸罹癌！PS韓籍女神曝消失原因 預告重返台灣