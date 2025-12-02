首例！柯文哲聲請「法庭直播」遭駁 合議庭只准「判決後播」理由曝

前台北市長柯文哲涉及京華城案，日前聲請法庭直播，北院今日裁准。資料照。廖瑞祥攝



前台北市長柯文哲涉入京華城案及政治獻金案，開庭頻頻怒轟檢察官政治辦案，更訴求開放法庭直播讓公眾檢視本案。他日前正式向台北地院提出聲請，合議庭認定本案涉及重大公益且社會矚目，於今（12/2）日裁准公開播送，範圍包含言詞辯論及宣判。不過，合議庭僅准許依照司法院規定「於判決後播出」，不是「法庭直播」。至於柯文哲主張，這已經違背《法院組織法》規定，但合議庭認為符合公共利益和審判公平，不予採納。

立法院今年6月修正《法院組織法》，規定地方法院審理「涉及重大公共利益」或「社會矚目」案件時，得審酌各種情況，將言詞辯論及裁判宣示錄影下來並公開播送。不過，司法院10月訂出「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，是採取「單一鏡頭」、「定向定焦」方式拍攝，且在裁判宣示後或公告後才會播出，並非「直播」。

柯文哲日前向合議庭聲請，就本案言詞辯論及宣判進行直播，合議庭審酌本案涉及重大公共利益且社會矚目，公開播送不妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，也不會對參與程序的人及他人的生命身體、隱私、營業秘密或其他權益造成損害，准許聲請。裁定也指出，公開播送以「完整播送」為原則，而且本案被告彼此被起訴的事實難以分割，因此，播送範圍會擴及於柯文哲以外所有當事人和參與人。

另外，柯文哲認為應該「直播」，他主張，司法院訂定的播送辦法已違背修正後的《法院組織法》的立法意旨，因此不具效力。但合議庭指出，該規定是避免開庭過程中，如果有危害到參與程序者的生命、身體、自由、隱私、財產或嚴重影響審判公平性的狀況時，無法立刻適當處理，可能會造成難以回復的損害。因此，司法院才會規定在裁判宣示或公告後播出，且可用「變聲、變像」等方法，讓閱聽大眾無法直接辨識個人身分。

合議庭指出，為避免播送時間延宕過久，該辦法也同時規定最遲應該在裁判宣示或公告後5日播出，已經衡平公共利益、審判公平性、程序參與人及他人的權益，並不違背《法院組織法》規定，因此不採納柯文哲的主張。

