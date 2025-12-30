首例！毒駕撞死三重警判太重 高院撤銷發回國民法官更審

黃國維毒駕撞死三重警，一審遭判18年6月，高院發回更審。資料照片

27歲男子黃國維去年7月吸食喪屍菸彈依托咪酯後駕車上路，在三重區逆向高速衝撞1輛巡邏警車，造成員警黃瑋震傷重不治，黃男一審遭國民法官庭判處有期徒刑18年6月，案經上訴，高等法院認為國民法官有重複評價犯罪疑義，將全案撤銷，發回新北地院國民法官更審，為《國民法官法》上路後的首例。

高等法院合議庭指出，一審審判長應在審判前，向國民法官說明刑事審判的基本原則，並給予被告自由陳述的機會，被害律師主張《刑法》第185條第2項妨害公眾往來安全罪與《刑法》185條之3第2項不能安全駕駛罪只能擇一判決，新北地院國民法官卻說是構成2個罪，用2個加重結果犯來重複評價，程序有疏失，因此發回更審，新北地院應再自組國民法官庭，重新審理此案，成為《國民法官法》上路後的首例。

去年7月13日凌晨1點26分，三重厚德派出所警員黃瑋震及同事周姓警員共同執行巡邏勤務，黃員坐在警車副駕駛座，於正義北路往龍門路方向停等紅燈時，突遭黃嫌駕駛賓士車從對向高速衝撞，警車遭撞後甚至卡在騎樓上，造成黃員重傷送醫不治殉職，周員也受傷送醫。

肇事的賓士駕駛黃國維事後被驗出案發前一天，曾吸食K他命以及含有依托咪酯俗稱「喪屍煙彈」的電子煙，確認是因毒駕釀成這起悲劇，黃國維被依公共危險、過失致死等罪嫌送辦，案件由新北地院國民法官庭審理，經4天審理後，一審重判黃國維18年6月。

全案上訴至二審，高等法院審理後30日撤銷原判決，並發回更審，高院給出的理由為，一審審判時，法官未清楚告知向國民法官告知本案為一行為犯數罪的「想像競合犯」，導致國民法官有重複評價行為，導致刑責變重，因此撤銷發回更審。



