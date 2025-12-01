首例！禁藥鯛魚排賣出1.3萬片 全台僅4縣市倖免「全聯退貨方式一次看」

生活中心／施郁韻報導

全聯有369家門市共進貨1萬5624片，已售出1萬3793片。（圖／翻攝畫面）

高雄市衛生局抽驗市售水產品，驗出「台灣鯛魚排」殘留動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，雲林縣衛生局接獲通知，該鯛魚排來自雲林縣東勢鄉一家養殖戶供應給縣內合作社。經追查發現，全聯有369家門市共進貨1萬5624片，售出1萬3793片，《三立新聞網》帶您了解退貨機制。

雲林縣府衛生局1日到供貨合作社、該養殖魚池抽驗，不過在雲林縣內合作社、養殖場抽驗皆未驗出藥物殘留。該養殖魚池附近環境單純，並無大排水溝、禽獸場，業者對於檢出藥物殘留感到困惑。

若民眾買到「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」，可持交易發票及商品至原門市辦理。（圖／翻攝全聯官網）

雲林衛生局連繫進貨超市總公司針對問題產品下架回收事宜，據初步掌握，全台全聯369家門市共進貨1萬5624片，已經賣出13793片，共有18縣市的門市進貨這一款鯛魚排，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江4縣市沒有進貨。

對此，全聯貼出公告，全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益。若民眾買到「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」，可持交易發票及商品至原門市辦理，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。

全聯指出，廠商提供的SGS檢驗結果顯示，約200公克台灣鯛魚排未檢出相關疑慮成分，仍待衛生局複檢及廠商複檢結果。

