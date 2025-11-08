首例！美法官永久禁止川普以鎮壓示威為由出兵波特蘭
美國總統川普過去幾個月以鎮壓反政府示威為由，對包括波特蘭在內多座大城派出國民兵。奧勒岡州一名聯邦法官週五（11/7）判決，川普不得派兵進駐波特蘭，而這也是美國首次有法院永久禁止川普政府向地方城市派兵。
奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin Immergut）今年10月初先發出臨時禁制令，阻止波特蘭市佈署國民兵，效力維持至10月19日。
這位川普於第一任期時任命的法官週五（11/7）做出最終判決，判定川普政府聲稱有大規模暴力示威的證據並不存在，也無法證明聯邦執法人員在波特蘭市遭遇嚴重反抗。
伊莫蓋特在判決書中寫著：「對聯邦幹員的偶發干擾影響相當有限，且無證據顯示這些小規模抗議活動曾對任何移民局官員執行任務造成重大阻礙。」
週五的這項最終判決將取代伊莫蓋特上月發布的臨時禁制令，是美國首起禁止川普對地方城市出兵的法院裁決。
白宮發言人傑克森（Abigail Jackson ）週五透過聲明回應表示，川普派兵乃總統的合法職權，目的是保護聯邦幹員。聲明中說：「川普總統不會對美國城市蔓延的無法治現象閉眼不理，我們預期會在上級法院獲得平反。」
白宮表示將對判決進行上訴，預料會一路上訴至最高法院。
