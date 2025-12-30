首例 高院撤銷國民法官判決

新北市警員黃瑋震民國113年巡邏時，遭男子黃國維毒駕撞死，圖為被撞毀的警車。（本報資料照片）

新北市警員黃瑋震民國113年巡邏時，遭男子黃國維毒駕撞死，一審新北地院由國民法官參與審判後，依「無駕駛執照駕車以他法致生往來危險因而致人於死罪」判刑18年6月，但二審台灣高等法院30日認定，一審法律解釋錯誤、也沒有保障被告防禦權，撤銷發回一審，成為二審發回讓國民法官重新審理的全國首例。

合議庭認為，如果二審職業法官逕自改判，在不同論罪科刑基礎下另為量刑判斷，恐引發背離國民正當法律感情的疑慮，並使國民參與審判宗旨無從落實，因此撤銷發回。新北地院表示，尊重上級審判決。

廣告 廣告

黃國維113年7月12日吸毒後，翌日凌晨駕車沿新北市三重區正義北路往重陽路方向行駛，他闖越紅燈，腳踏油門、未踩剎車，逆向高速衝撞警車，執勤中的黃瑋震因此全身多處骨折導致創傷性血胸，呼吸衰竭因公殉職。

一審就黃瑋震死亡部分，對黃國維論以2個加重結果犯，依「無駕駛執照駕車以他法致生往來危險因而致人於死罪」判刑18年6月，上訴後，二審高院由審判長張惠立、陪席法官邱鼎文及受命法官解怡蕙組合議庭審理後認為，被告及律師對於被害人死亡的加重結果，是因毒駕行為或危險駕駛行為所造成，且對於加重結果犯及法律適用都有爭議。

但一審沒有明白告知律師確認或重新整理爭點，也未見國民法官就這些爭點進行實質辨析與評斷，因此「被告防禦權」的行使，難認已獲得程序保障及審酌，判決撤銷發回一審。依規定，原本承審的新北地院3名職業法官黃志中、游涵歆及劉芳菁須迴避審理，且未來要重新組合、換新的一批國民法官參與審理。

法界質疑，這等於當時花費龐大司法資源及人力，由國民法官庭作成的裁判全部無效，不僅浪費人民參與審判的時間，對訴訟當事人而言，更是倒回一審審級，讓國民法官參與審判制度受到質疑。

有法界人士建議，一審國民法官法庭的職業法官專業性很重要，根據「各級法院法官辦理案件年度司法事務分配辦法」，辦理專業案件的法官及庭長，每年應參加與該專業案件有關的研習，合計時間達12小時以上，像性侵專股的法官都有強制受訓規定，但國民法官法庭的職業法官卻沒有，司法院應該檢討改善。