首例「黑水」民宅製毒廠 桃檢阻2.7萬顆喪屍菸彈流市面

桃園地檢署今年5月間指揮法務部調查局新北市調查處，在桃園市新屋區民宅查獲國內首例，利用含有第二級毒品依托咪酯前驅物成分之「黑水」，加工製造依托咪酯毒品之製毒工廠，現場查扣徐姓男子等5人及大批成品、半成品與製毒器具等證物，成功攔阻市值逾5千萬元，約2萬7千顆電子菸彈流入市面。

桃園地檢查獲桃園市新屋區民宅，利用含有第二級毒品依托咪酯前驅物成分之「黑水」的製毒工廠，是國內首例。（圖／桃園地檢署提供）

桃檢根據可靠情資，指揮新北市調查處於5月19日在桃園市新屋區某處民宅，查獲該製毒工廠，現場起出依托咪酯成品及半成品，共計1萬1152公克，以及相關製毒工具、化學原料、化學品等證物。檢調查出，該批成品與半成品若製作成品流入市面，估計可製成俗稱「喪屍菸彈」的電子菸彈2萬7千顆，市價更是高達新台幣5千萬元。桃檢複訊徐姓主嫌等5名被告，均依製造第二級毒品罪嫌起訴。

廣告 廣告

桃園地檢查獲桃園市新屋區民宅，利用含有第二級毒品依托咪酯前驅物成分之「黑水」的製毒工廠，是國內首例。（圖／桃園地檢署提供）

台灣高等檢察署今（2）日在法務部調查局舉行「114年第13波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，展現政府強力打擊毒品犯罪成果及決心。桃檢表示，該署持續與六大緝毒系統緊密合作，全力打擊毒品犯罪，壓制犯罪集團氣焰，落實行政院「五打七安」政策，以維護國人健康及社會長治久安。

桃園地檢查獲桃園市新屋區民宅，利用含有第二級毒品依托咪酯前驅物成分之「黑水」的製毒工廠，是國內首例。（圖／桃園地檢署提供）

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

影/「藝術燈座」找掩護！小港機場揪出2億20公斤海洛因

「南萬華教父」寶勝告別式 義子斷仇家「黑狗」腳筋遭聲押

影/林園台17伸縮縫施工 車撞護欄陷坑駕駛受傷