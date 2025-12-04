首例！10詐欺犯搭金廈小三通船隻返台 金門地檢署：4人是通緝犯已入監

首例金廈小三通昨遣送10詐欺犯返台，金檢證實4人是通緝犯已入監。資料照片

10名涉嫌境外詐騙、已在中國服刑完畢的台籍人士，昨天無預警由中方安排搭乘小三通交通船返台，引發社會關注。金門地檢署今證實，10人中有4人因遭通緝，入境後已由港警逮捕解送至金門地檢署，確認人別後於昨（3日）深夜發監執行。至於其餘6人因無相關境外犯罪資料，將由警方及金門國境事務隊依法處理。

據了解，這10名台籍人士都是在柬埔寨等地加入詐騙集團後被逮回中國服刑，最近因刑滿獲釋，被中方安排搭乘金廈小三通渡輪，於昨天傍晚抵達金門水頭碼頭，但全程無大陸公安專人押解，與一般乘客同船返回，消息曝光引起社會關注。

當地人士透露，過去兩岸針對詐騙犯遣返作業，多依循「兩岸共打」協議，透過所謂「空中監獄」專機或特定流程協調移交人犯，並且會提前通知刑事警察局兩岸科並移交相關文件，待人犯抵台後再交由各地院檢和警方接手偵辦。但昨天中方在無預警情況下，直接循小三通管道將人從廈門趕上船，且一次遣返10人，引發我方國境作業一陣混亂。

金門地檢署今天發布新聞稿指出，移民署金門國境事務隊昨天發現10人中的林姓等4名男子，是在我國因犯詐欺及洗錢等案件的通緝犯，立即通知高雄港務警察總隊金門港中隊當場逮捕，經檢方於昨晚間訊問後，將4人全數送往法務部矯正署金門監獄執行。

至於外界關切的其餘6名返台人士，因欠缺犯罪相關卷證，抵台後執法單位無權將其留置，檢方已要求警方和金門國境事務隊依法持續清查。



