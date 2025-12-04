首個沒大S的跨年！小S為101煙火獻聲 賈永婕曝兩人在錄音室大哭

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

今年台北101跨年煙火由小S驚喜擔任旁白配音，有趣的是，影片最後她還向董事長賈永婕喊話：「我是要看澎湃的煙火，如果只有煙的話，我會要求在立法院質詢你，OK？」而賈永婕昨（3）日出席記者會時也分享與小S錄音時的幕後，透露兩人在錄音室大哭，小S更是握緊拳頭，邊哭邊將旁白唸出。隨後賈永婕於社群寫下長文，提到小S這次為台北101跨年煙火配音，是因為「有一份特別有重量的感情。」

今年台北101跨年煙火由小S驚喜擔任旁白配音。（圖／翻攝自賈永婕、大S臉書）

賈永婕表示，在跨年夜一起看101煙火是小S全家迎接新年的美好儀式，「那種在倒數聲中，一起仰頭、一起尖叫、一起擁抱迎向新年的默契，是屬於她們家的愛，也是屬於台灣的記憶。」而今年卻「少了一個最重要的人」不過小S卻說自己彷彿能聽見在天上的大S向自己喊話：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」而聲音是帶著笑、淘氣，是姐妹倆一輩子的約定。

因此，小S選擇站出來，替自己也替台北101說：「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個儀式感。」因為這些看似日常的習慣及理所當然的陪伴，是大家能把握最溫柔、最美好的幸福。賈永婕自己在記者會上說過，101的煙火想傳遞的不只是幸福、歡樂，因為她知道人生有高低起伏，有時會感到辛苦甚至傷痛，「但是當煙火綻放在夜空的那一秒，我們希望你能感覺到，你不是一個人。這座城市在陪你，我們在陪你。」藉此將勇氣、希望送給大家，也期望今年大家看煙火時能擁抱身邊的人，珍惜每一刻。最後她表示，似乎也聽見了大S對自己說：「永婕，我會看煙火，你要給我好好放喔！賈董加油！」

其實小S在出席金鐘獎慶功宴時，曾被問到復出時間點，當時她說：「得了獎算是完美的Ending吧，會回去，但我不知什麼時候，至少讓我過完跨年吧，因為那是我很難面對的一天。」表示在跨年後才會想復出一事，接著也解釋原因，「因為之前跨年是在大S家吃飯，熬到12點然後去樓下看煙火，所以今年第一個沒有大S的跨年不知道要怎麼過。」





