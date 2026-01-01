首個沒有大S的跨年夜！小S攜S媽看煙火 眼眶泛紅吐心聲

小S迎來首個沒有大S的跨年夜。（圖／翻攝自小S臉書）





女星小S（徐熙娣）去年2月經歷親姊大S（徐熙媛）離世，心情悲痛萬分，告假節目《小姐不熙娣》，先前她在第60屆金鐘獎榮獲綜藝節目主持人獎，並於慶功受訪透露，每年跨年夜都會到大S家中一同度過，如今迎來第一個沒有大S的跨年，小S今（1）日也在社群發文吐露心聲。

小S稍早在IG曬出與S媽一同觀賞101跨年煙火的合照，感性寫下：「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看。」照片中，小S依偎在S媽身旁，母女緊緊相靠，S媽露出微笑，眼眶卻似乎微微泛淚；小S則望向遠方，一手放在心臟的位置，看似把姊姊的想念存放於心中，畫面令人動容。

事實上，小S日前也親自擔任台北101跨年煙火宣傳影片的幕後配音，錄音當天，她在錄音室忍不住崩潰痛哭，神情相當哀傷。她先前也曾透露，往年的跨年夜都會到大S家中一同度過，因此過完跨年後才會考慮復工。如今，她迎來人生第一個沒有姊姊陪伴的跨年夜，情緒格外沉重。



