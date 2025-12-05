首個沒有大S的跨年...小S獻聲台北101煙火 1句話戳淚崩「一度喊卡」

今年台北101跨年煙火，藝人小S擔任旁白獻聲，這也是小S自今年2月痛失姊姊大S後，首次接下跨年相關工作，101董事長賈永婕在社群平台PO出錄音室影片，當小S唸到「每年都穿著睡衣和家人一起倒數」就開始啜泣，她也難忍情緒跟著哭，一度說不要錄了，不過最後小S仍敬業完成錄音。

台北101跨年煙火今年以「SPARK 101」為主題，四大主題篇章—SPARK the MOMENT、SPARK the NIGHT、SPARK the LOVE與SPARK the ART，象徵煙火綻放的璀璨光芒，更代表每個人心中被點燃的熱情與希望。

廣告 廣告

而今年宣傳影片更邀請久未露面的小S旁白獻聲，賈永婕在臉書PO出錄音室幕後影片，只見小S被內容戳中內心，講到「每年都穿著睡衣和家人一起倒數」難忍情緒，哽咽啜泣，邊哭邊罵「賈永婕你給我寫這種台詞XXX」。

小S為台北101煙火獻聲，錄音哽咽落淚。圖／翻攝自FB@賈永婕的跑跳人生

而賈永婕在錄音室外也忍不住心整個碎掉，跟著掩面落淚，她一度走進去告訴小S，「如果真的說不出來，那我們就什麼都不要說了吧。不要錄了」，不過小S整理好情緒再試一次，仍敬業的完成工作。

賈永婕表示，對小S來說，跨年是一種儀式，是一年一次和家人最珍貴的時刻，這次邀請她為台北101影片獻聲，錄著錄著被回憶擊中，現場一度中斷，但她很感謝小S，陪伴他們一起完成這段20年煙火的回顧。

今年初小S才失去姐姐大S，難忍心痛宣布停工，這期間除了在金鐘獎短暫露面外，至今未有公開工作，似乎尚無復工規劃，而年末將至，小S也將度過第一個沒有大S的跨年，讓她思念之情瞬間湧上心頭，不少網友心疼「真的不容易、太不捨」。





責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

周杰倫承諾新專輯「明年3、4月推出」！ 曝2026年演唱會計畫

台北101跨年6分鐘煙火細節出爐！ 「玩具總動員」光雕秀提早登場

太子集團藏台北101七年！賈永婕「無權查租戶背景」 喊話政府協助