首個沒有大S的跨年！賈永婕邀小S獻聲：煙火還是要一起看

生活中心／賴俊佑報導

賈永婕邀請小S驚喜獻聲台北101跨年廣告。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

台北101品牌影片《Together, As Always 因為有你》邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕今(3)日受訪透露，小S在錄音間一邊哭、一邊握拳頭，用力一個字一個字把旁白錄完，今年首個沒有大S的跨年，小S想對自己以及期待跨年煙火的觀眾說「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個儀式感」。

首個沒有大S的跨年 小S仍想完成看煙火的約定

賈永婕今晚發文表示，這次熙娣為台北101錄製跨年煙火的宣傳影片，有一份特別有重量的感情，「跨年夜看101煙火，一直是她們全家迎接新年的美好儀式；那種在倒數聲中，一起仰頭、一起尖叫、一起擁抱迎向新年的默契，是屬於她們家的愛，也是屬於台灣的記憶」。

不過今年少了一個最重要的人，「但熙娣說，她彷彿能聽見在天上的大S輕輕地對她喊話『煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接』，那聲音帶著笑、帶著淘氣，也帶著她們之間一輩子的約定」。

賈永婕表示，台北101跨年煙火不只是要傳達幸福、歡樂、感動，「我們知道生活中有高低起伏，有順境就有逆境，有時會覺得這一年特別辛苦、沮喪、甚至傷痛但是當煙火綻放在夜空的那一秒，我們希望你能感覺到你不是一個人。這座城市在陪你，我們在陪你。我們想把勇氣送給你，把希望送給你，把『明天會更好』這句話，不只是說出口，而是讓你真的看見」。



賈永婕最後邀請大家一起來看跨年煙火，「我也聽到大S說『永婕，我會看煙火，你要給我好好放喔！賈董加油』」。

賈永婕透露小S是一邊哭一邊握拳，用力一個字一個字完成錄製工作。（圖／翻攝自小S臉書）

驚喜獻聲台北101！小S淚灑錄音間完成錄製

賈永婕在跨年煙火記者會受訪透露，小S接到邀約就義無反顧答應了，但第二句話說「我真的很擔心會沒有辦法完成這個工作，我一定會崩潰、會大哭」，雖然廣告中小S的聲音聽起來很平靜、很溫暖，「但其實我們兩個在錄音間哭爆了，她崩潰到握著拳頭，很用力很用力地把每一個字講出來」。

賈永婕相信這個工作可以帶給小S繼續前進的力量「要看煙火的人，她不見得會在你身邊，他在其他地方、其他空間一樣陪著你看煙火，只要你心裡有這個人」。

