首個「海巡節」賴清德按讚：國家因你們而安全

今天是台灣第一個「海巡節」，賴清德總統今天表示，面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，海巡同仁日夜守護海防最前線，以行動展現捍衛主權、保障人民安全的決心。他感謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，「國家因你們而安全，人民因你們而安心」。

賴清德今天透過臉書向藍色國土的守護者致敬並表示，從今年開始，每年的 11月8日訂為「海巡節」。感謝所有海巡同仁不分晝夜、堅守崗位，守護藍色海疆，也守護每一位國人的安全。

他說，海巡署是國家安全體系中，連結國防、治安與民安的第一道防線，肩負防衛、執法、救援及國際合作等多重任務。面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，海巡同仁日夜守護海防最前線，不畏風浪、堅定如山，以行動展現捍衛主權、保障人民安全的決心。

他感謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，並祝福所有海巡同仁：「海巡節快樂，平安順航！國家因你們而安全，人民因你們而安心。謝謝你們！」

目前人在比利時訪問的副總統蕭美琴也透過臉書表示，今天是台灣第一個「海巡節」，她要向所有堅定捍衛國家海域安全的海巡夥伴，致上最誠摯的敬意與感謝！

她說，無論是執行巡防、救援任務，或是在第一線守護海洋生態與邊境安全，你們都是讓國人安心、守衛台灣藍色國土的重要力量。「祝各位海巡同仁，海巡節快樂！」

