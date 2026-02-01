首公開！陸海警巡航「釣魚島同框」畫面曝 距離估僅12海里

大陸海警局在《海警法》實施五週年之際，於今（1日）發布《執法於海》和《Guarding the Sea》兩部形象宣傳片。在《執法於海》宣傳片中，首度公開在釣魚島（台灣稱釣魚台）巡航的現場畫面，距離估僅12海里領海範圍內。

陸海警巡航首度釋出「釣魚島同框」畫面。（圖／翻攝環球時報）

宣傳片中可見一名大陸海警執法員與釣魚島「同框」，手臂上鮮豔的五星旗臂章與釣魚島碧海藍天形成鮮明對比。據了解，這是大陸海警首次公開在這一熱點地區巡航的現場畫面。相關專家向《環球時報》記者表示，雖然宣傳片中巡航釣魚島的畫面較短，但可以清楚看出大陸海警艦船距離釣魚島的距離很近，位於「12海里領海範圍內」。此外，多次參與釣魚島巡航的大陸海警1306、2303、2305艦也在宣傳片中亮相。

廣告 廣告

據大陸官方公布最新數據，過去五年來，大陸海警組織釣魚島領海巡航134次，其中2025年釣魚島巡航天數達357天。這一數據比日方此前炒作的「在釣魚島附近海域發現中國海警船的天數達356天」還要多一天。

大陸海警日前公布去年釣魚島巡航天數達357天。（資料照／央視）

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所研究員楊霄表示，雖然此次公開的畫面較短，但可以清晰看到大陸海警艦船與釣魚島距離很近，這反映出開展巡航的常態，即持續且穩定地位於釣魚島領海範圍內開展巡航。大陸海警以透明應對炒作，積極且主動地公佈在釣魚島開展巡航執法的相關信息，這也體現出大陸海警依法在釣魚島開展海上維權執法的底氣與決心。

除釣魚島畫面外，宣傳片還公開多段大陸海警在南海開展維權執法行動的畫面。其中以較大篇幅展現2024年6月17日，大陸海警處置菲軍方人員侵闖仁愛礁的事件。在該維權執法行動中，面對潑灑不明液體、持槍的菲軍方侵權人員，大陸海警執法員展開針鋒相對的鬥爭，現場繳獲對方槍支彈藥，用時僅6分鐘成功將外方侵權船隻拖離現場。

楊霄指出，這部將近4分鐘的短片匯集了大陸海警開展海上維權執法行動的「高光時刻」，除反制菲軍方人員惡意衝闖仁愛礁外，還有大陸海警編隊常態化管控黃岩島，以及海警執法員登臨鐵線礁的畫面。

延伸閱讀

才辦完黃仁勳兆元宴就「火了」！「磚窯」餐廳廚房燒起來

黃仁勳：輝達需求激增 台積電10年內產能或翻倍

ASIC挑戰勢頭猛烈 黃仁勳：出貨量不會超過輝達GPU