首刷禮選即享券最實用 這幾張信用卡最超值

信用卡首刷禮五花八門，以等同現金的「即享券」最實花用。中國信託LINE Pay卡、foodpanda聯名卡針對新戶送出可自選16大品牌的800元、1,200元即享券；遠銀樂家+卡、快樂卡、樂行卡提供新戶1,000元即享券，可到超商、百貨或量販店抵用。台新銀行新戶申辦Richart卡消費2,000元就送2,000元券，回饋率100%。

中國信託LINE Pay卡不僅有多種可愛卡面可選擇，於指定通路交易最高可獲16% LINE POINTS，今(2025)年底前進入指定網頁辦卡的新戶，核卡後30天內累積刷滿888元，享24吋行李箱、氣炸鍋或800元即享券「好禮3選1」，其中即享券可任選16大品牌自選面額、多次自由選配消費，品牌包含王品集團、7-ELEVEN、全家、家樂福、大潤發、屈臣氏、特力集團、漢來美食、遠東SOGO……等，使用最為便利。

中國信託foodpanda聯名卡首刷禮更是「超額」，即日起至12月底，新戶經由專屬連結辦卡，核卡後30天內累積刷滿888元，送藍牙電腦音箱、折疊式負離子吹風機或1,200元即享券等3選1好禮。其中兌領即享券最划算，刷滿888元就能入袋1,200元，回饋率超過135%，同樣能在16大品牌自選面額、多次消費。

即日起至12月底透過特定網址申辦遠東銀行樂家+卡、快樂卡或樂行卡，新戶核卡後至次月底結帳滿5,000元，享24吋行李箱、2L氣炸鍋或1,000元即享券等「好禮3選1」，領即享券可在遠東SOGO、遠百、漢神百貨、大全聯、家樂福……等16大品牌大肆血拚。

台新銀行年終大放送，即日起至12月底新戶點選指定網頁申辦Richart商務御璽卡，核卡後30天內累積消費滿2,000元，即贈2,000元多選1即享券。持券可在家樂福、遠東SOGO百貨、遠東百貨、王品集團、7-ELEVEN、屈臣氏、統一時代百貨台北店、遠東巨城購物中心、POYA寶雅、台北101、漢神百貨/漢神巨蛋、特力集團等12大品牌抵用，相當於花2,000元買到4,000元的商品。

