首創冒險故事x打造遊戲攻略 新北水利局防貪指引趣味出擊 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市水利局為確保每項水利工程皆能「安全無虞、依法行政」，並守護第一線同仁在採購各階段的日常作業安全，創新編纂了一套水利工程採購指引，並在5日「114年度廉政會報暨機關安全維護會報」發表。這本指引跳脫傳統法條彙編，將嚴肅防貪指引變成生動的「闖關遊戲」，以採購全生命週期為主軸，提醒各階段的違法態樣、風險評估與防治措施。

新北水利局防貪指引手冊讓嚴肅的法條變成生動有趣的冒險故事。(圖/新北市水利局提供)

水利局長宋德仁表示，水利人的職責是做好防洪、治水，讓市民免於積淹水困擾。他指出，每一項工程都訴說著水利人默默付出的感人故事。這本指引就是水利人的護身符，共整理了 10 則與水利相關的司法判決案例，協助同仁快速辨識風險，確保能在安心環境下持續推動業務。

廣告 廣告

宋德仁說，為了讓嚴肅的工程採購指引能更淺顯易懂，特別以闖關遊戲方式呈現。他指出，水利局透過整治，已讓新北重要的水利整治區域五溝一堰(藤寮坑溝、大窠坑溪、瓦磘溝、鴨母港溝、湳仔溝及碧潭堰)成為生態豐沛的水域，因此由故事中睿智的「水利爺爺」及「水利寶寶」領軍，攜手這些水域中常見的5種物種夥伴，更能展現水利建設兼顧生態環境的成果。

宋德仁指出，這5種物種夥伴作為「滿星」隊友，為同仁提供採購全生命週期及業務推展過程的風險防護，包含：如香魚：象徵在招標階段中提前偵測不合理投標與風險，協助篩選合格廠商。毛蟹 ：在履約過程中強化履約過程的品質監控，及時發現並阻止瑕疵。台灣沼蝦：支援採購全週期，特別擅長發現細小的異常，避免瑕疵累積。白鷺鷥：在驗收階段能準確指出工程中隱藏的缺陷與漏洞，保障工程品質的完整性。紅冠水雞 ：警示隊友，確保巡查作業的真實完整性，避免虛報情事發生。

水利局表示，這項創新的指引不僅能大幅降低同仁的工作壓力，更代表了水利局對「依法行政」和「工程品質」的堅持。透過水利寶寶與生態夥伴的生動形象，期望能讓市民朋友們看見水利局在永續經營水利生態，打造「會呼吸的海綿城市」，以及營造一個安居樂水的大河之都過程中，所展現的專業、安全與溫度。