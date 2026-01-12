首創替大地照X光 中央大學「渺子成像術」站上國際領先地位

中央大學物理系教授郭家銘(右)與地球科學系教授陳建志(左)共同領軍，使中大「渺子成像術」站上國際領先地位。中大校長蕭述三(中)表達全力支持跨域頂尖研究。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕國立中央大學結合高能物理與地球科學，首創以「渺子成像術」(Muon Radiography)為大地進行「X光掃描」，此項技術已成功應用於台灣地質監測，除了在石門水庫防淤隧道上方測量取得成果，更在陽明山設站，在國際粒子地球科學領域取得領先地位。

中央大學今(12)日召開記者會，中央大學物理系教授郭家銘與地球科學系教授陳建志共同領軍，攜手中研院物理研究所，以高能物理實驗技術為基礎，發展適用於地球科學的渺子成像應用技術，開啟台灣首項系統性發展渺子成像術的研究計畫，以探索山體深層與地底結構的關鍵資訊。

郭家銘說明，渺子是宇宙射線與地球大氣層作用後產生的基本粒子，具有極強穿透力，可穿越數百公尺厚的岩石，團隊進行渺子偵測，打造小型化、低功耗且高穩定度的感測系統，適合長時間野外運作，也大幅降低設備建置與維護門檻，成為渺子成像術能在台灣實踐的關鍵。

郭家銘表示，團隊成功研發新型態渺子探測器，去年初於桃園石門水庫防淤隧道上方，完成台灣首次野外渺子探測實驗，取得初步成果；同年底進駐台北陽明山設站，嘗試以渺子成像重建火山內部密度結構，深化對火山熱液系統與潛在活動性的理解，未來將擴充至4套渺子大型探測陣列，進行多方位同步觀測，逐步邁向監測階段。

陳建志表示，台灣地質構造複雜、地形陡峭，長期面臨火山、地震、山崩、地熱與地下工程等多重挑戰，正是渺子成像術理想的試驗場域，未來該技術可望應用於地熱開發、二氧化碳地質封存，甚至高放射性核廢料處置等關鍵議題，為台灣邁向淨零轉型提供重要的科學支撐。

中央大學校長蕭述三表示，永續為中大治校核心，已連續5年在CWUR世界大學排名中穩居全國第5名，其中「渺子成像術」團隊更是跨域合作的典範，今年2月6日將首度舉辦「松蔭祭」，展見松林與櫻花意象，中大走過110年歷史，將持續展現堅韌精神。

中央大學校長蕭述三(前排右五)率團隊，以永續作為治校核心。(記者林曉雲攝)

