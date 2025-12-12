首創東大附特校園共融攀岩場落成 友善身心障礙生

（中央社記者盧太城台東縣12日電）國立台東大學附屬特殊教育學校今天舉行攀岩場「融岩基地」落成典禮。校方與協助設置的林保署表示，這是全台首座專門為身心障礙學生設計的校園攀岩場。

台東大學附屬特殊學校的閒置視聽教室在教育部、台灣設計研究院、農業部林業及自然保育署台東分署支持下，轉化為結合攀岩、抱石、溜滑梯、攀爬斜坡及彈跳床的多功能運動空間，這是全台首座專門為身心障礙學生設計的校園攀岩場。

東大附特在落成典禮上提供資料表示，「融岩基地」的命名寓意深遠。「融」表示共融，強調提供多元且不同挑戰的遊戲空間，以滿足學生的個別需求；「岩」則象徵堅硬與堅強，代表學生在攀岩過程中展現堅毅不拔的精神，學校也期望這座設施可以成為學生心中喜愛的秘密「基地」。

東大附特表示，攀岩場的落成具有指標性意義，不僅落實了特殊教育理念及身心障礙者權利公約與兒童權利公約的核心精神，更體現了多元與個別化的特殊教育原則，保障兒童的休閒與遊戲權利。

農業部林業及自然保育署台東分署長吳昌祐表示，「融岩基地」攀岩場是全台首座友善身心障礙學生的校園共融攀岩場，採用台東分署提供的台灣杉與柳杉建置。國產材不僅具在地永續性、能降低碳足跡，其溫潤的木質氣味、紋理與觸感，也讓場域得以規劃多層次、友善且可循序挑戰的攀爬動線，確保身心障礙學生也能安心參與。

他說，木材自然的質地也營造了質樸舒適的環境，學生在觸摸、觀察與嗅聞木材的過程中，累積多元的感官經驗，並在遊戲中與森林建立起深厚的情感連結。（編輯：黃世雅）1141212