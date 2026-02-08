首創訂閱式投保！保誠人壽攜55688推「行車保護傘」 平均1元就能啟動百萬保險

外商壽險品牌保誠人壽攜手交通運輸界龍頭55688台灣大車隊（2640），推出業界首創訂閱式投保，乘客只要預先利用3分鐘完成訂閱投保，之後於每趟搭乘期間，平均只需1元保險費，即可啟動百萬意外保障，讓保險能隨著叫車行程即時啟動，成為日常出行的一部分。

據交通部最新統計，截至2025上半年，全台計程車數量已達9.2萬輛，年搭乘次數突破5億次，在高頻、即時的乘車情境下，行程中的人身保障是否能同步到位，成為交通安全中不可忽視的重要課題。

保誠人壽總經理王慰慈表示，「保誠人壽此次與55688跨界合作的『行車保護傘』，正是希望讓保險真正貼近乘客的移動日常，回應城市中頻繁卻容易被忽略的行車風險。」

據產業調查，超過55%的民眾習慣透過App叫車，顯示數位平台已成為國人日常移動的重要入口。保誠人壽將「行車保護傘」整合於55688 App中，以三大服務模組設計，回應乘客在高頻搭乘情境下對即時、彈性與便利的需求。

保誠人壽「行車保護傘」三大服務模組，一鍵訂閱、一鍵啟動與一站式整合設計。（55688台灣大車隊提供）

1、業界首創訂閱式投保

「訂閱式保險」打破傳統以固定期間或單次投保為主的形式，「行車保護傘」讓保障可依實際搭乘行程啟動，更符合城市移動的使用節奏。

2、情境式即時啟動

乘客可於每趟叫車行程當下，自行選擇是否啟動保障，自上車至抵達目的地，全程守護乘客安全。

3、一站式支付整合

為簡化使用流程並提升整體搭乘體驗，「行車保護傘」將車資與保險費納入同一付款流程中，乘客於每趟行程結束後即可一次性完成付款，降低操作門檻，讓保障自然融入既有搭乘體驗。

透過訂閱投保與叫車啟動保障的設計，「行車保護傘」將行車人身保障實際導入高頻移動場景，為交通服務與保險產業的跨界合作提供嶄新示範。55688集團董事長林村田也表示，「當叫車服務成為高頻使用的生活服務，乘車體驗不只關乎效率，更包含安全與安心感，透過與保誠人壽合作的『行車保護傘』，能在既有叫車流程中補足人身保障，讓每一趟行程更完整。」

