首創鵝肉火鍋，招牌鵝白湯清香鮮甜，多樣招牌必點小菜

在地新品牌的鵝肉火鍋店，招牌鵝白湯是店裡的湯頭基底，搭配鵝肉火鍋片或是一鵝百味套餐涮一涮來吃很對味，而蔬菜和菇類用漂亮的六宮格呈現在餐桌，既好看又有儀式感，內用有提供鵝肉醬、鵝油辣醬、飲料、咖啡、冰淇淋可以享用，提供特約停車場停車很方便。

飲品選擇很豐富，熱飲有熱牛奶、奶茶、巧克力、咖啡。

冷飲有雪梨茶、蜂蜜綠茶、檸檬茶。

用餐後也可以享用冰淇淋

原味經典鵝白湯 我們以為湯跟我們一般買鵝肉會送的那種鵝湯差不多，但在看到湯頭色澤，還有喝進去之後，感受到兩者是完全不同的。 有鵝肉的甘甜，最後面不是油膩，而是股清香感。

六宮格鮮蔬盤 把常見的蔬菜、火鍋配料，還有這裡的招牌之一的鵝米血，分別放置在六個金色盒子裡，既好看又兼具著儀式感。

鮮嫩鮮鵝肉 對我們來說是第一次看到鵝肉火鍋片， 肉質口感Q嫩，咀嚼中肉香味會慢慢的變多，到後面的時候有肉的甜回甘。

蛋煎黃金麵線 有鵝肉淡淡的香味，外面帶著小小的微酥，裡面則是Q軟的口感加上蛋香，配上香菜一起入口，增加了菜香的清爽感。

蒜味蛤蠣鵝白鍋（石鍋）上桌時有立刻被蒜香味和鵝湯的肉香味吸引，聞起來很香，煮好後香氣不減反增，還有不一樣的蒜頭甜味。

鮮嫩鹹水鵝肉塊 這是一道熟食，可以單吃也可以放進火鍋裡一起煮， 肉質鮮嫩有彈性，咀嚼時可以品嚐到肉汁跟肉的甜味。

鵝香蝦蒜飯 聞起來有古早味的香氣，粒粒分明、飽滿，蝦肉吃得出新鮮，口感彈牙脆口，咀嚼後後口中除了有蒜香味外，還有滿滿的蝦肉鮮甜。

手作酥炸鵝蛋 這一道幾乎看到每桌必點，外面有蛋香的酥脆感，靠近蛋黃的位置則Q嫩的，沾著蛋黃一起入口，多了滑嫩感和香味，也減少了煎炸後的油膩，而油膏跟蔥花則是畫龍點睛般的增加香味。

銷魂入味鵝掌 口感Q軟，輕輕咬開骨肉就可以分開，味道鹹甜各半，味道香氣很唰嘴，咀嚼起來很過癮。

冰淇淋口感細緻、綿密，奶香味濃郁，但不會太甜膩。





店家名稱：鵝与鍋-虎尾總店

所在地址：雲林縣虎尾鎮福民路57號

營業時間：11:00-14:30 / 17:00-21:00（星期六、日11:00-21:00全天供應）

