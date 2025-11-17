首創「親子友善廁所金質獎」表揚北市績優公廁

【記者卓羽榛臺北報導】臺北市環保局今日假三創生活園區5樓CLAPPER STUDIO展演廳舉行「114年績優公廁頒獎典禮」，表揚共30個績優公廁管理單位及其清潔人員 ，其中CITYLINK南港店、臺北市立兒童新樂園、松山機場、中油大直加油站、臺大醫院及臺北流行音樂中心因連續二年獲金質等級，脫穎而出，成為今年標竿獎的得主。此外，環保局今年與社會局合作，全國首創設立「親子友善廁所金質獎」，由新光三越台北信義新天地A8館、京站時尚廣場及臺大醫院獲得殊榮。鼓勵重視親子使用需求的設計與管理，盼藉此讓更多公廁管理單位關注育兒友善服務，實踐企業社會責任，營造更貼心便利的公共環境。



環保局表示，獲獎單位皆經由初評及複評二輪評選後勝出，其中複評小組更是由劉麗玉建築師事務所及世新大學等專家學者組成，進行嚴格的評比，能從中脫穎而出，實屬難得。



此次公廁頒獎，共分為綜合零售商場、觀光遊憩、文化育樂場所、交通、加油站、醫院、機關及公園等8類，除公廁內應設設施及標示已達標外，更需要清潔人員以職人精神細心維護，隨時確保設施的正常使用及維護廁所不髒、不濕、不臭的基本要求，讓民眾安心如廁。



為促進臺日公廁文化的交流，今年特別與台灣衛浴文化協會合作，邀請日本Amenity株式會社代表董事山戶伸孝社長 來臺專題演講。山戶社長擁有「廁所診斷師一級」、「氣味判定師」、「給水設備施工主任技術者」等多項專業資格，並為日本廁所協會運營委員及公關與對外關係部負責人。他以「TTT計畫」的起心動念為主題，分享日本公廁從日常維護、深度清潔到健檢制度的重要性，期望透過經驗交流，啟發臺北市公廁管理單位共同提升如廁水準與服務品質。

活動現場也展示由衛浴文化協會提供的兒童馬桶與小便斗組合，示範親子友善設施設計理念，讓參與者親身感受多元如廁空間的貼心規劃。



另為呼應永續環保理念，今天活動由環保局資收隊以廢棄木材打造的「永續循環BAR」進駐會場，提供香醇咖啡與綠茶飲品，並邀請與會來賓自備環保杯免費享用。透過實際行動倡議資源再利用與減廢觀念，共同推動永續城市的實踐。



環保局表示，頒發績優公廁除代表對公廁管理單位的肯定外，更表達對默默付出的清潔人員無比的敬意與感謝。希望藉由表揚典禮，推廣如廁文化，強化使用者的如廁素養，培養感恩、惜福及維護公廁清潔人人有責的觀念，並養成良好如廁習慣，公私合力創造公廁優質潔淨的環境品質。