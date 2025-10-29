首創7大巨型「帽子歌后」主題裝置 桃園花彩節11/1揭幕
【記者 劉蘇梅／桃園 報導】「2025桃園花彩節-花彩飛揚」11月1日起至11月9日將在桃園大溪月眉休閒農業區盛大登場，展區設置7座以「帽子歌后」鳳飛飛意象打造的裝置藝術，成為今年活動亮點。大溪是「帽子天后」鳳飛飛的故鄉，她的歌曲歷久彌新、經典傳唱，展區以「帽子」及「金曲」為設計元素，邀長榮交響樂團演出，讓市民在繽紛花海中欣賞動人樂章，體驗「花樂共融、花彩飛揚」的浪漫氛圍。金曲歌王許富凱今（29）日於記者會獻唱經典鳳飛飛組曲，並與桃園市長張善政一同為花彩節揭開序幕。
張善政市長指出，桃園在農村再生推動上表現卓越，今（114）年市府更榮獲全國「農在卓越獎」及100萬元獎金，顯見長期推動的成果備受肯定。此外，大溪區在農村再生及休閒農業發展上扮演關鍵角色，花彩節結合觀光與農業，運用鳳飛飛的經典意象，成功將花田轉化為藝術展區，為桃園推動農村觀光與地方創生的典範。
農業局長陳冠義表示，今年展區花田及農民創意花田競賽面積達13公頃，農民在休耕農地上以繽紛波斯菊花田揮灑色彩。特別打造7座「帽子歌后」鳳飛飛意象主題裝置藝術，包括以《追夢人》為靈感，結合10頂繽紛帽子裝置，讓民眾可以隨風飛舞漫步其中的「追夢帽廊」、3米高巨型帽子裝置「追夢花境」、結合鞦韆遊具可玩可欣賞的「飛飛帽下的記憶」；另有以歌曲為靈感的互動作品，如以愛心氣球構成熱氣球象徵愛與思念的「好好愛我」、象徵自由飄逸的「我是一片雲」、以及以樂譜紙飛機和彩虹為意象的「飛向彩虹」，多樣的互動設計營造專屬大溪的音樂花田場景。
活動期間安排多場音樂演出， 11月1日開幕式邀請超人氣男團ARKis帶來迷你音樂會，金曲歌王許富凱與長榮交響樂團跨界演出，尋人啟事人聲樂團也將接續登場。11月2日則由蕭煌奇、長榮交響樂團和尋人啟事人聲樂團接力獻唱。此外，11月8日還將有金鐘歌王殷正洋、南方二重唱與桃園市立國樂團帶來經典歌曲音樂會，以熟悉的旋律喚起聽眾心底的青春記憶。
月眉休閒農業區內也規劃一系列特色農事體驗， 更多「2025桃園花彩節」活動詳情，可至「桃園花彩節」（https://reurl.cc/nYemdv）、「大溪區月眉休閒農業區」（https://reurl.cc/A3ApYY）及「桃園好農」（https://reurl.cc/bWrNX6）臉書粉絲專頁查詢。（圖／桃園市政府農業局提供）
其他人也在看
桃園花彩節11/1大溪登場 鳳飛飛金曲元素打造浪漫氛圍
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（28）日上午於市府綜合會議廳，出席「2025桃園花彩節宣互傳媒 ・ 14 小時前
桃園市一一三年機關綠色採購金額高達六點五億 環保局連續十四年獲中央肯定特優
記者陳華興／桃園報導 桃園市環保局推動綠色採購政策再創佳績，榮獲環境部一一三年度「機…中華日報 ・ 18 小時前
桃花彩節、南方澳鯖魚節 11/1迎賓
記者陳華興、張正量、林坤瑋／綜合報導 「二０二五桃園花彩節─花彩飛揚」十一月一至九日…中華日報 ・ 15 小時前
桃園推動永續城市 發布《自願檢視報告》呈現施政成果
桃園市長張善政今（29）日上午主持市政會議時表示，10月31日為世界城市日，其宗旨在鼓勵全球城市邁向永續發展、共榮共好。市府今日發布《2025桃園市自願檢視報告》（VLR），以「環境共生」、「科技共享」、「經濟共榮」、「城鄉共融」及「族群共好」五大亮點為主軸，透過具體評估指標與量化數據，展現市府推動桃園電子報 ・ 18 小時前
桃園花彩節11/1展開主打鳳飛飛
桃園市昨（二十九）日於市府綜合會議廳，舉辦桃園花彩節宣告記者會。張市長表示，「2025桃園花彩節」將於十一月一日至九日在大溪月眉休閒農業區登場，大溪是「帽子天后」鳳飛飛的故鄉，其歌曲歷久彌新、經典傳唱。對此，桃園花彩節今年以鳳飛飛的音樂精神為主題，展區設計融入「帽子」及「金曲」元素，邀長榮交響樂團演出，讓市民在繽紛花海中欣賞動人樂章，體驗花樂共融、花彩飛揚的浪漫氛圍。農業局指出，活動期間規劃多場音樂演出，十一月一日開幕當日邀超人氣男團ARKiS、金曲歌王許富凱、長榮交響樂團及尋人啟事人聲樂團接力登場；十一月二日由蕭煌奇與長榮交響樂團、尋人啟事人聲樂團帶來精采演出；十一月八日則有金鐘歌王殷正洋、南方二重唱及桃園市立國樂團共演經典金曲，以熟悉旋律喚起青春記憶。月眉休閒農業區同 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
動物輔療失智 明成果發表
記者吳瀛洲∕新北報導 新北市立淡水古蹟博物館今年六月與馬偕紀念醫院簽署合作備忘錄，共…中華日報 ・ 14 小時前
竹山百姓公廟千秋祭典
竹山鎮前山第一城百姓公廟昨（二十九）日舉行一九一週年千秋祭典慶祝活動，縣長許淑華與主委林明輝、榮譽主委沈金順等人一同主持團拜開香儀式，縣議員陳玉鈴、縣府民政處長林琦瑜、立法委員游顥服務處副主任黃彥凱也都到場參與團拜，祈求風調雨順、縣政順利、縣民幸福安康，儀式過程簡單隆重。許縣長表示，前山第一城百姓公廟是地方宗教信仰中心，常有信眾到此上香祈福，管理團隊非常用心經營，廟也在縣府輔導下順利新建；縣府除了積極推動社會福利與公共建設，也非常重視宗教文化活動，為了提倡環保概念，今年編列400萬元補助宮廟購買環保金爐及電子禮炮車，鼓勵所有宮廟都能一起響應。 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
佛教界聚1180萬善款助光復重建
記者鄭伯勝∕綜合報導 花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成嚴重傷亡。全台佛教界募…中華日報 ・ 14 小時前
「施勝郎號召商界齊聚花蓮」打造全國商人節歷年最盛典範
台灣省商業會10月29日於花蓮福容大飯店盛大舉辦「第79屆商人節大會」，這是全國商人節首度移師花蓮舉行，象徵東部商業發展邁入新里程碑。大會由理事長施勝郎主持，花蓮縣長徐榛蔚、副縣長顏新章、花蓮市長魏嘉彥、花蓮縣工商發展投資策進會總幹事張福檳等貴賓共同出席，來自台澎馬各縣市近六百名商業界理監事齊聚一堂，場面熱烈隆重。警政時報 ・ 14 小時前
明年65歲才能領年金 勞保退休制度必須懂
不少勞工提前退休享受生活，平均61.2歲退休，低於年金請領年齡(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 1 天前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
妻癌逝獨子工作遇難亡 他靠運動走出悲痛！90歲爺：我死後遺體捐醫學院
根據內政部2024年統計，台灣人平均壽命達80.77歲，再創新高，男性77.42歲、女性84.30歲，女性壽命首度突破84歲。2025年底，台灣將邁入超高齡社會，如何讓長輩「活得久，也活得好」成為社會關注焦點。台中90歲的柯爺爺，曾歷經喪妻與喪子之痛，一度封閉自我、身體退化，所幸在家人與社工鼓勵下重返社區據點。如今他不僅恢復健康，更成為據點的槌球種子教練，帶領長輩運動、比賽屢獲佳績。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛傘不見! 揹名牌包用餐"順手牽羊偷傘" 失主怒報警
社會中心／黃國誠、洪國凱台北報導北台灣這幾天雨勢不斷，就有出門不帶傘的女子，順手牽羊拿了別人的傘，現在挨告了！北市基隆路一家餐廳，消費者用完餐發現自己具有紀念價值的日本動漫雨傘不見了，調閱監視器發現，居然是一名揹著名牌包的女子，離開時看到下雨，轉身拿傘走人，怒批真的很沒水準又可惡，直接報警。穿著連帽外套揹著名牌包的女子，似乎看著外頭下雨，還將外套上的帽子蓋住頭，發現雨勢比想像中的大，轉頭看到傘架上放著雨傘，二話不說，拿了就走，雨傘主人用完餐，才發現心愛的雨傘不翼而飛，心痛不已，立刻報警提告。聲源：雨傘失主（變音處理）：「就是跟朋友去吃飯，大概十二十分鐘，出來的時候就發現雨傘不見了，就是因為我本身很喜歡吉伊卡哇，所以家人知道才買給我的，你已經習慣它的存在，就覺得偷雨傘真的是很可惡。」愛傘不見! 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／翻攝當事人Treads）受東北季風影響，台北市連續幾天陰雨綿綿，民眾來到基隆路一家麵店用餐，離開時候，發現雨傘被偷，氣到直接報警，調閱監視器才驚覺，嫌犯就是餐廳裡，用完餐後沒帶傘的女客人，本身是日本動漫吉伊卡哇的愛好者，面對吉伊卡哇雨傘被偷，簡直無法接受。民視記者黃國誠：「下雨天店家通常會擺出傘架，提供民眾放傘，有時候有些客人會忘了帶走，或是拿錯雨傘，但也有部分忘了帶傘的客人，隨便挑了一把拿了就走，偏偏有時候這個雨傘，對當事人來說，會格外具有紀念意義。」你偷傘我淋雨！ 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／民視新聞）偷傘行徑犯眾怒，就有網友質疑她有錢吃飯沒錢買傘，揹名牌包卻連傘都買不起，為了一把傘被公開長相，怒轟她自己不帶傘，還害別人淋雨，怕淋雨乾脆順手牽羊，這下女客人成了竊盜犯嫌，因此留下前科，實在不值得。原文出處：心愛吉伊卡哇雨傘不見！ 背名牌包女用完餐順手牽羊、失主心疼怒報警 更多民視新聞報導穿露肩婚紗遭公婆罵「丟臉又暴露」！ 19歲新娘走上絕路日本「熊災」肆虐！秋田縣知事急向「自衛隊」求援異想天開「漁毒共生」 調查局台南市處查獲大型安毒工廠民視影音 ・ 1 天前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
台南藍眼淚大爆發吸客！夜行鬼市DJ派對萬聖節遊台南懶人包必看
台南,藍眼淚,夜行鬼市,DJ,派對,萬聖節 藍眼淚閃耀台南海岸！近日將軍區青鯤鯓出現夢幻自然奇景，吸引遊客徹夜追光。迎接萬聖節，台南整座城市也化身為大型派對現場，國華海安商圈封街舉辦「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」，南紡購物中心同步推出「萌鬼出任務」親子活動。從府城老街到山海自然景點，台南各地都洋溢節慶氛圍，精彩活動不可錯過！景點+ ・ 1 天前
美濃大峽谷案 前議員助理經手上千萬 丈夫"喝農藥"拒訊問
南部中心／綜合報導檢調偵辦美濃大峽谷案，27日第三度到前議員助理石麗君的家中搜索，檢調懷疑，光是石麗君與地主巫姓夫婿，經手的金流就超過千萬，但搜索過程巫姓男子卻趁機喝下不明液體，拒絕接受訊問，雖然緊急送醫，仍在醫院觀察治療，而石麗君也由法官裁定羈押禁見。檢調27日再度搜索前議員助理石麗君住家，並向法院聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）檢調持續偵辦美濃大峽谷，要追出幕後藏鏡人，27日再度到前議員助理石麗君的家中搜索，但石麗君的丈夫、也就是峽谷的地主巫姓男子，卻趁檢調不注意，疑似在頂樓喝下不明液體，同住的親友說不清楚當時狀況，但據了解，檢調在搜索告一段落時，要將巫姓男子及石麗君一起帶回去訊問，巫姓男子向調查員聲稱，怕回不來，要去頂樓鴿舍餵鴿子，調查人員看他前面都很配合，答應要求，沒想到10多分鐘後，巫姓男子回來，衣領間出現不明綠色液體，他聲稱喝了不明液體，當場嚇壞調查人員。石麗君的巫姓夫婿，是美濃成功段地主，涉及盜挖及傾倒廢土等案。（圖／民視新聞）巫姓男子兒子說：「一個叫檢察官的他跟我說，叫我去醫院幫我爸爸簽名，然後我第一時間我就趕去醫院嘛。」當天也在家的巫姓男子兒子，看著媽媽石麗君被調查員帶走，而自己也趕緊跟著到醫院，關心爸爸的狀況，巫姓男子兒子表示，「有打鎮定劑，然後他還有插管，所以他有沒有清醒我是不知道，但我在叫他的時候，他是眼睛會微微地動，意識狀況就不方便說太多了。」調查人員發現巫姓男子不對勁，詢問才知他喝了不明液體。（圖／AI示意）知情人士懷疑，巫姓男子的舉動是在向幕後藏鏡人表忠，自己會嚴守秘密，但檢調持續勾稽相關金流，發現光石麗君與巫姓男子經手金額就超過千萬，訊後針對石麗君向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「檢察官訊問後認被告石某，涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，本署已密集強勢查緝環保犯罪，已羈押被告19人，扣押重型開挖機具砂石車共38台，查扣現金2000餘萬元。」當初跟著國民黨立委柯志恩一起勘查大峽谷，痛批濫挖濫倒，沒想到她就是大峽谷的地主，檢調持續溯源，要揪出整個犯罪結構。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：美濃大峽谷案！前議員助理經手上千萬 丈夫「喝農藥」拒訊問緊急送醫 更多民視新聞報導不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦民視影音 ・ 16 小時前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 23 小時前
航警收賄放行走私9000條加熱菸品入境 拒菸聯盟籲衛福部「懸崖勒法」守住防線
桃園國際機場爆出航警貪瀆案件，航警局保安大隊一名陳姓警員涉嫌多次收賄，協助公務門信傳媒 ・ 1 天前
中壢車站碰撞糾紛！ 女控遭男子肘擊 怒蒐證PO網
桃園市 / 綜合報導 桃園中壢市火車站發生一起旅客碰撞糾紛，一名女網友指控，因為一名男旅客突然走到她面前，導致她反應不及碰到對方的腳，沒想到對方就用手肘攻擊她，她氣得拿起手機錄影存證，並PO在社群上提醒其他網友小心，引發熱議。穿著藍色外套的男子，拚命用雨傘遮著臉，左閃右躲，女子則拿著手機錄影存證。女子VS.男子說：「你不要遮啊，誣告，有監視器有證人，誣告什麼。」女子指控男子打人，男子一邊反駁，一邊打算逃離現場。女子VS.男子說：「誰打妳，莫名其妙。」男子拒絕認錯的態度，讓女子氣炸了，繼續用手機跟拍，再把影像PO在社群上，女網友指控。昨(28)日上午在桃園中壢火車站，男子超車走到女子前面，她反應不及，碰到男子的腳，沒想到對方突然說女子踹他，甚至用手肘攻擊，看到女子掏手機蒐證，就開始拿傘遮擋臉，後來甚至直接帶起口罩匆匆離去，PO文一出引發網友熱議，有網友認為這是看女性好欺負。民眾說：「撞到難免，脾氣幹嘛這麼大。」民眾說：「確實危險，我會跟站務人員求救，會比較小心一點，畢竟現在的人你也不知道會發生什麼事。」鐵路警察局表示，目前沒有接獲相關報案，當事人如果需要警方協助，可以隨時報案，由警方來釐清真相。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲
社會中心／吳玟誼 洪國凱 新北報導新北淡水某處社區，有一名男子從高樓拿雷射筆，往一旁輕軌照射，還刻意對著"駕駛室"，嚴重影響公共安全，而且還已經照至少三次，捷運公司立刻報警，警方追查之下，發現他還是一名毒蟲，在住家搜出不少毒品，而他到案時供稱，只是因為一時好玩。輕軌列車往前開，突然有一束綠光照過來，那瞬間，痛得刺眼，閃閃閃閃不停，嚴重影響駕駛，捷運公司立刻報警。警方循線來到現場，果不其然，高樓層處，還真的有人拿雷射筆，明目張膽照呀照，看起來似乎在惡作劇。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）事發在新北淡水紅樹林站到輕軌支線的竿蓁林站，捷運公司頻頻接到駕駛反應，9/10、9/15和10/5駕駛室都被雷射筆照射。如何犯案，就是像這樣從溫泉浴室，邊洗澡邊往下照，58歲的嫌犯到案後，供稱一時好玩，但這下可一點都不好玩了，因為他還被抓出是毒蟲。嫌犯狡兔有兩窟，在新莊和淡水都有租屋處，警方以車追人，來到新莊逮人，不僅在車上找到雷射筆，還在屋內找到毒品，連同女友也一起帶回。淡水社區住戶聽聞此事，也直搖頭，直呼他早就是社區頭痛人物。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）捷運公司也強調，拿雷射筆照駕駛室，可能導致駕駛瞬間眩光，超級危險，男子白目行為，害人又害己。原文出處：亂射男！毒蟲拿雷射筆亂照輕軌駕駛室 供稱：一時好玩！ 更多民視新聞報導最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命民視影音 ・ 16 小時前