首參與台北國際書展 最高檢出書講貪污清吏治護人權

（中央社記者謝君臨台北2日電）2026台北國際書展明天開幕，最高檢察署出版「貪污治罪條例逐條評釋」一書，首度參與全國性大型書展；檢察總長邢泰釗明天也將現身書展，參與「走進檢察官的思辨現場」講座。

最高檢今天發布新聞稿表示，為澄清吏治、保障人權，最高檢邀集32名各審級第一線偵辦貪污犯罪的檢察官，編撰台灣第一本「貪污治罪條例逐條評釋」，全書316頁近17萬字，是司法實務工作人員辦案重要參考文獻，也是公務員、軍人、各級民意代表等，避免觸法的法律防身教科書。

最高檢書記官長吳怡明接受中央社記者採訪表示，最高檢曾參與兒少書展，但那次主要是桌曆，本次參與這種全國性大書展是第一次，是為了要推銷最高檢較為暢銷的「貪污治罪條例逐條評釋」、「國安三法」的書籍，目的是讓公務員能了解法律而不會觸法，是站在保護人權的立場。

吳怡明說，促銷貪污、國安等書籍，也讓民眾盡可能避免觸法、保障權利；因為各級檢察署辦了很多案件出現一個問題，例如現、退役軍人觸法被判刑都很後悔，他們對法律不了解，甚至在法庭審理時當庭哭泣，最高檢認為推廣法律知識是有意義的，也是一個法律宣教，這與最高檢的業務是有關聯性的。

吳怡明表示，現場除了會有最高檢行政人員在攤位向民眾說明、解釋外，多名檢察官也受邀至書展講座進行分享，例如國安三法、貪污治罪條例等相關講座，可藉此機會進行宣導。

根據最高檢新聞稿，「貪污治罪條例逐條評釋」於2026台北國際書展正式開賣，書展期間於最高檢展位及其他指定展位購買最高檢各類出版品，滿額贈限量好禮：滿1000元贈送「神探阿紫公仔」；滿1500元贈送「法律童話物語小王子公仔」；滿3000元贈送「台灣之鷹木質紀念牌」，書款撥入國庫供政府整體運用。（編輯：陳仁華）1150202